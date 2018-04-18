"سباق الأندية للثقافة" ينطلق 21 أبريل بمشاركة 514 لاعباً

الشارقة 24:



وجهت اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون التابعة لمجلس الشارقة الرياضي الدعوة إلى مختلف أندية إمارة الشارقة ومراكزها الشبابية إلى حضور لاعبيها للمشاركة في منافساتها والتي ستقام مساء يوم السبت، 21 أبريل الجاري، بمقر نادي مليحة الثقافي الرياضي.



وكشفت اللجنة العليا أنه من المقرر مشاركة 514 لاعباً من 22 نادي ومركز شبابي للمشاركة في كافة في فئات السباق والتي تشمل القرآن الكريم والشعر والعرض المسرحي والرسم والتصوير الفوتغرافي والخط العربي والقصة القصيرة والمعلومات العامة والإنشاد ليعد أكبر تجمع ثقافي للاعبين على مستوى إمارة الشارقة منذ إطلاق السباق.



وقامت أمانة اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون بالاجتماع مع إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، أمس الثلاثاء، بمقر النادي لبحث مختلف التحضيرات اللازمة لاستقبال اللاعبين ولجان التحكيم وعقد الاختبارات كما وجرى بحث توفير مستلزمات إنجاح السباق بمختلف فئاته وتضافر الجهود لاستكمال الجاهزية في إنجاح انعقاد تحكيم السباق بدورته السابعة.



وستبدأ فعاليات تحكيم فئات سباق الأندية للثقافة والفنون بمقر نادي مليحة الثقافي، والذي رحب باستضافة المسابقات في مقره من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة بحيث سيتم توزيع اللاعبين على لجان التحكيم.



وأكدت اللجنة أن سباق الأندية للثقافة والفنون في دورته السابعة لعام 2018، يتوالى تنظيمها في ظل رؤية مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، على أهمية مواصلة تنظيم الفعاليات الثقافية والاهتمام باللاعبين للارتقاء بالنشاط الثقافي والفني أسوة بالنشاط الرياضي والاهتمام باللاعبين الموهوبين وإثراء أنشطتهم في كافة أندية إمارة الشارقة وفي مراكز الشباب.