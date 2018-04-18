أيام الشارقة التراثية بالحمرية تنطلق الخميس

الشارقة 24:

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنطلق، مساء الخميس، 19 إبريل الجاري فعاليات أيام الشارقة التراثية في منطقة الحمرية، تحت شعار "بالتراث نسمو"، في القرية التراثية المقامة على خور الحمرية.

وأكد مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية أن الأيام التراثية بالحمرية ستنطلق على مدى 10 أيام، وستضم عادات تراثية وثقافية وأهازيج وفقرات مسرحية، مشيراً إلى أن المشاركات في هذا العام كبيرة ومتنوعة ومميزة ومبتكرة، بجانب مشاركات الأهالي والحرفيين.

وأشار الشامسي إلى أن أركان القرية والفعاليات والمعروضات تشمل عروض البيئات البحرية والصحراوية والزراعية، إضافة إلى جناح الأكلات الشعبية والمؤسسات والدوائر المحلية والحكومية بمنطقة الحمرية والسوق القديم والجلسات الشعبية والحرفيات.