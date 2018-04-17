سالم الغيثي: دورة برامجية مميزة لمؤسسة الشارقة للإعلام خلال رمضان

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال سالم علي الغيثي، مدير تلفزيون الشارقة، "أطلقت مؤسسة الشارقة للإعلام دورتها البرامجية الجديدة والمتكاملة المخصصة لشهر رمضان المبارك، والتي تضم باقة متنوعة من أبرز البرامج الدينية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والمسلسلات والأعمال الفنية، التي يقدمها نخبة من كبار نجوم الخليج والوطن العربي، وتستهدف جميع أفراد الأسرة".

وأضاف "تقدم قنوات مؤسسة الشارقة للإعلام خلال الدورة البرامجية الجديدة 25 برنامجاً تقدمها شاشة تلفزيون الشارقة، و25 برنامجاً رمضانياً جديداً تبثّها إذاعة الشارقة، و6 برامج تطلقها قناة الوسطى من الذيد، كما تقدم قناة الشرقية من كلباء 9 برامج، وتبث إذاعة القرآن الكريم من الشارقة 16 برنامجاً، وتطلق قناة الشارقة الرياضية بطولتين رياضيتين، هما النسخة الثالثة من بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، في وقت تستحدث فيه بطولة كرة قدم الصالات للناشئة للمرة الأولى هذا العام".

وأشار إلى أن قناة الشارقة تستعد خلال الشهر الفضيل لإطلاق حزمة برامج متكاملة ومتنوعة، تنوعت في طرحها بين الموضوعات الدينية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، وبرامج الطهي، والمسلسلات الاجتماعية والتاريخية لألمع نجوم الخليج والعالم العربي.

وتتضمن قائمة البرامج: الجزء الرابع من برنامج قوافل الخير، والبرامج الدينية "ورقات" و"معالم نبوية"، و"مسابقة الختمة الرمضانية"، إلى جانب باقة مختارة من الأعمال الفنية الخليجية والعربية، حيث ستعرض القناة المسلسل الخليجي "مع حصة قلم"، والسوري "عطر الشام 3"، والتاريخي "هارون الرشيد"، والمصري "قانون عمر"، إضافة إلى عدد من مسلسلات الأطفال مثل "نور وبوابة التاريخ" و"حبيب الله 3"، وبرنامج الطهي المتخصص "بهارات" في موسمه الخامس.