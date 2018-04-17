"البيئة والمحميات" بالشارقة تعلن تفاصيل مهرجان صير بو نعير الخميس

الشارقة 24:



تُنظم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، مؤتمراً صحافياً الخميس، في الساعة الحادية عشرة، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، للإعلان عن تفاصيل مهرجان صير بو نعير البيئي، بنسخته التاسعة عشرة، الذي يقام يومي 10 و11 مايو المقبل، تحت شعار "البحر حياتنا"، برعاية شركة تلال العقارية.



وسيحضر المؤتمر الصحافي، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، مع ممثلي الجهات والمؤسسات والشركات المشاركة والراعية والداعمة للمهرجان.



وأكدت سعادة هنا سيف السويدي، أن مهرجان صير بو نعير، ينسجم مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإبراز ثراء الحياة الطبيعية والبيئية في الإمارة، والترويج لمعالمها السياحية الجميلة، وتسليط الضوء على تراث الإمارات العريق، وجهود مؤسس الدولة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في الحفاظ على التراث البحري وحماية البيئة الطبيعية.