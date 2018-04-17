سلطان بن هويدن يشيد باهتمام حاكم الشارقة بالتراث

الشارقة 24:



أكد سلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، أن ما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من اهتمام بالتراث هو ما جعل من هذه مناطق الإمارة، منارة للعمل التراثي والثقافي، وسلط الأضواء عليها، ليستمتع بها أهلها والزائرون، وذلك من خلال إيمانه العميق بأن الطابع التراثي يحافظ على تاريخ المنطقة عبر الأجيال، وخصوصاً أن منطقة المدام مازالت تحافظ على العديد من الموروثات الثقافية والتراثية، ويتم الآن عرضهاً من خلال الأيام التراثية من خلال حزمة من الفعاليات التي تستمر على مدار أربعة أيام.



وعلى صعيد متصل، أشاد سالم عبيد الميالة، مدير بلدية المدام بالتعاون الكبير مع معهد الشارقة للتراث، وكذلك المؤسسات في منطقة المدام، وأهالي المنطقة، وأكد أن أيام الشارقة التراثية تحتوي هذا العام العديد من الأنشطة، منها مسابقات في الطبخ الشعبي وأمسيات شعرية، وكذلك مسابقات يومية في التراث وطرح العديد من المبادرات، واستعراض الحرف اليدوية، والتركيز على تراث منطقة المدام البدوي الأصيل، مشيداً بدور الرعاة الرئيسين والشركاء في نجاح هذا العمل، والتعاون الكبير الملموس، والإقبال حيث وصل عدد الزوار في اليوم الأول لأكثر من 3 آلاف زائر.