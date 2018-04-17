"كلمات" تطرح إصدارين جديدين في "الشارقة القرائي للطفل"

الشارقة 24:



انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية في التواجد بمختلف المحافل الثقافية والاجتماعية، تشارك مجموعة "كلمات"، مجموعة النشر الإماراتية المتخصصة في إصدار الكتب باللغة العربية لمختلف الفئات العمرية والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي، التي تقام في إكسبو الشارقة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 28 أبريل الجاري.



وتقدم مجموعة "كلمات" خلال جناحها المشارك إصدارات دار كلمات، الدار المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، التابعة لمجموعة "كلمات"، إلى جانب أحدث إصدارت "كومكس" دار النشر المتخصصة في الكتب المصورة، من خلال جناحها المشارك في المهرجان.



وتكشف دار كلمات خلال المهرجان عن أحدث اصدارين جديدين لها، هما كتاب "يونس" للكاتبة أمل ناصر، ورسوم أنيتا بارغجياني وكتاب "طيف"، للكاتبة والرسّامة ليزبل جافارا وترجمة أمل ناصر، إلى جانب عرض سلسلة من أهم إصداراتها، لنخبة من الكتاب والرسامين الحاصل بعضهم على أرفع جوائز عالمية في أدب الطفل، ومجموعة من إصداراتها التي تم ترجمتها إلى لغات مختلفة.



ويروي كتاب يونس، للكاتبة أمل ناصر، قصة طفل اسمه يونس يعاني من متلازمة داون، يحبُّ أن يمارس هوايته الخاصة في الطبخ، يلصق على كل صنف من الحلويات رسماً لعصفور أزرق إنّها علامته الخاصّة، ثم يضع على كل باب من أبواب القرية، مغلّفاً من الحلوى هدية للأطفال، وذات يوم مرض يونس، واختفت الحلويات، فاكتشف الأطفال سر العصفور الأزرق، وجاؤوا كلّهم للاطمئنان عليه، كبر حلم يونس وأصبح لديه مخبز العصفور الأزرق المشهور، قصّة دافئة تشجّع على الغوص في عمق الإنسان بعيداً عن الشكل الخارجي، وتحفّز على نشر المحبة بين الناس.



وتدور قصّة كتاب "طيف" للكاتبة ليزبل جافارا، ترجمة أمل ناصر، حول الإختلاف، واحترام الذَّات، ونكتشف من خلال الأسلوب الغنيّ بالصّور الشِّعريَّة الجميلة، حلم طفلة "ألبينيّة" وهيَ بطبيعة الحال مختلفة بالشّكل عن الأطفال في رغبتها للوصول والحصولِ على أجمل شيء في العالم، حيثُ نتعلّم في النّهاية أنَّ لذّة الجمال وجوهره لا يظهرُ إلا عندما نتقاسمه مع الآخرين.



وتُعتَبَر "كلمات" أول دار نشر في دولة الإمارات العربية المتحدة متخصصة حصرياً بنشر وتوزيع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، التي تستهدف الفئات العمرية حتى 18 عاماً، وتركز إصدارات الدار على تقديم محتوى يُسهم في ترسيخ القيم الإنسانية وقيم الانتماء إلى العائلة، وعلاقات الصداقة، ومعاني البساطة، والسعادة، عبر نصوص مبتكرة ورسوم نابضة بالحياة.



وحققت "كلمات" حضوراً واسعاً في المشهد الثقافي العربي، حيث نالت العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها جائزة "أفضل ناشر في آسيا" من معرض بولونيا لكتب الطفل في العام 2016، وجائزة الشيخ زايد بن سلطان للكتاب 2017، عن فئة "النشر والتقنيات الثقافية"، وغيرها من الجوائز الأخرى.