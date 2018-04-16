معرض أبوظبي للكتاب ينطلق 25 الجاري

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق فعاليات الدورة الـ 28 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال مؤتمر صحافي الإثنين، بحضور سعادة سيف سعيد غباش مدير عام الدائرة، و روبرت روستيك سفير بولندا لدى الدولة، وعبدالله ماجد آل علي مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب عن تفاصيل فعاليات الدورة الـ 28 من المعرض، التي يشارك فيها 1350 عارضاً من 63 دولة، كما تم اختيار بولندا الدولة ضيف الشرف للدورة.

وقال غباش، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بذل منذ أول معرض للكتاب أقيم في العام 1981 بالمجمع الثقافي جهوداً جبارة لترسيخ ثقافة القراءة والكتاب، وتحفيز صناعة النشر وإنتاج المعرفة، لتكون أبوظبي حاضنة لمنجزٍ ثقافي غني وعريق جامعٍ بين التقاليد والقيم الأصيلة والحداثة في آن واحد.

وأشار إلى أن هذا الحدث الثقافي الأدبي العالمي الذي يجمع كوكبة من الأدباء والعلماء والمفكرين وصناع الكتاب والنشر، يسلط الضوء على الرؤية المستقبلية للمغفور له الشيخ زايد وإيمانه بأن بناء الإنسان يبدأ من بناء فكره وثقافته التي تجعله منفتحاً على ثقافات الشعوب والحوار معها، بما يعود عليه بمزيد من الفهم لذاته وواقعه ومحيطه.

وللمرة الأولى، يتيح معرض أبوظبي الدولي للكتاب لزواره "بطاقة إلكترونية"، يمكنهم وضع مبالغ نقدية فيها ومن ثم شراء الكتب من خلالها دون الحاجة إلى حمل مبالغ مالية، وذلك في إطار تسهيل عملية الشراء للجمهور، وبما ينطبق مع أعلى المعايير العالمية للجودة والخدمات المقدمة من دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.