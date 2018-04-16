4 عروض في اليوم الثاني من مهرجان المسرح المدرسي في الشارقة

الشارقة 24:



تواصلت صباح اليوم الإثنين، بمعهد الشارقة للفنون المسرحية، فعاليات المرحلة التمهيدية للدورة الثامنة من مهرجان المسرح المدرسي، الخاصة بمدارس مدينة الشارقة.



وبدأ برنامج عروض اليوم الثاني بمسرحية "البداية" لمدرسة العروبة للتعليم الثانوي للبنين، وهي من إخراج الطالب طلال قمبر البلوشي، أما العرض الثاني فجاء تحت عنوان "العقل الهارب" من تأليف المعلم أحمد خميس بخيت والمعلمة ناعمة إبراهيم الصايغ، وإخراج المعلم أحمد خميس، من مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم، فيما قدمت مدرسة عبد الله السالم للتعليم الأساسي، العرض الثالث تحت عنوان "ميراث البطولة"، من تأليف وإخراج المعلم محمد طه حامد، وشاركه في الإخراج المعلم خلدون أحمد خالد، بعنوان "الندم"، جاء العرض الرابع وقدمته مدرسة الشهباء للتعليم الأساسي، وهو من تأليف وإخراج المعلم طارق محمد عبدالحليم المغربي.



وتتواصل فعاليات المرحلة التمهيدية بمدينة الشارقة إلى يوم الخميس المقبل حيث ستعلن لجنة التحكيم المكونة من إبراهيم سالم ومجدي محفوظ وبدرية الشواب، العروض المتأهلة للمرحلة الختامية من مدينة الشارقة، قبل أن تنتقل اللجنة إلى المنطقة الوسطى لتعاين عروضها وتختار منها ما يستحق أن ينافس على جوائز المرحلة الأخيرة من المهرجان 29 إبريل إلى 3 مايو.