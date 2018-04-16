"الشارقة للعروس" يدعم المواهب الصاعدة في عالم الأزياء

الشارقة 24:



في إطار دعم المواهب الشابة في عالم الأزياء، وتشجيع رائدات ومصممات العلامات التجارية من داخل إمارة الشارقة وخارجها، وإعطائهن الفرصة لإبراز مواهبهن وإبداعاتهن، ينظم معرض الشارقة للعروس للمرة الثالثة على التوالي، مسابقة "جوائز معرض الشارقة للعروس لتصميم الأزياء"، خلال أيام المعرض الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو المقبل.



وينظم معرض الشارقة للعروس، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، ويستمر على مدار أربعة أيام يومياً من الساعة الرابعة والنصف، وحتى الحادية عشر مساءً، ليجمع محبي عالم الجمال والأناقة في مكان واحد مزود بأحدث التقنيات وسبل الراحة والخصوصية.



ويندرج تحت مسابقة "جوائز معرض الشارقة للعروس لتصميم الأزياء"، والمفتوحة أمام جميع مصممات الأزياء الإماراتيات والمقيمات في الإمارات، ثلاث فئات مختلفة، تتضمن الفئة الأولى مسابقة " أفضل مجموعة ملابس جاهزة"، وتتضمن معايير المشاركة في هذه الفئة، أن تقدم كل مشاركة 6 قطع من تصاميمها من مجموعة الملابس الجاهزة، حيث سيتم اختيار 3 قطع للدخول في المسابقة.



وتقدم الفئة الثانية تحت عنوان "أفضل عباءة للمناسبات"، وتتضمن شروط المشاركة في هذه الفئة، تقديم 3 قطع من عباءات المناسبات، بحيث سيتم اختيار قطعة واحدة فقط للدخول في المسابقة وعرض الأزياء التابع للجائزة، ويجب على المشاركات عرض التصميم مع المكملات من الشيلة وغطاء الرأس.



أما الفئة الثالثة، التي تقام تحت عنوان "أفضل مجموعة فساتين وتصاميم للمناسبات"، يشترط على المشاركات تقديم 6 قطع من مجموعة تصاميم المناسبات، بحيث سيتم اختيار 3 قطع فقط للدخول في المسابقة، كما يجب أن تقدم التصاميم على مستوى عالي ورفيع يتناسب مع جميع المناسبات الخاصة وحفلات الزفاف.



وتعتمد لجنة التحكيم، التي تتضمن نخبة من المختصين في عالم الموضة والأزياء مجموعة من المعايير لاختيار التصاميم الفائزة ومن أبرزها، أن يكون التصميم أصيل ويحتوي على عناصر الإبداع والدقة في التنفيذ، وأن يكون التصميم مطابق لرؤية المصمم، بالإضافة إلى أن قرار لجنة التحكيم في اختيار الأسماء الفائزة هو القرار النهائي.



وقالت حنان المحمود مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: "انطلاقاً من رؤيتنا الساعية إلى توسيع نطاق معرض الشارقة للعروس، ودعم جميع العاملات والموهوبات والمقبلات على عالم الجمال والموضة، وطرح مشاريعهن الخاصة وتعريف الجمهور بهن، نظمنا للمرة الثالثة مسابقة "جوائز معرض الشارقة للعروس لتصميم الأزياء"، ضمن فئاتها الثلاث، لاطلاع جمهور المعرض على آخر صيحات الأزياء والأناقة، وتقديمها للجمهور تحت سقف واحد".



وعلى الراغبات في المشاركة في مسابقة "جوائز معرض الشارقة للعروس لتصميم الأزياء"، استكمال جميع المتطلبات والشروط وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني إلى [email protected]، قبل 25 إبريل 2017، وإرفاق 3 صور عالية الجودة لكل تصميم سوف يعرض بالمسابقة من زوايا مختلفة من الأمام والخلف ومن الجوانب.