مرآة "الضواحي والقرى" تجتذب سياح أيام الشارقة التراثية

الشارقة 24:



تجذب مرآة التصوير والتي أتاحتها دائرة شؤون الضواحي والقرى في عريشها ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية بنسختها الـ 16 في منطقة التراث، المئات من الزوار لالتقاط الصور بالأزياء التراثية الإماراتية.



وتعد مرآة التصوير إحدى الفعاليات الحديثة التي أضافتها الدائرة لتتيح لكافة الزوار والسياح لاسيما من غير المواطنين ارتداء الأزياء الإماراتية التقليدية، والتقاط الصور والاحتفاظ بتلك الصور، من منطلق محاكاة الماضي ومعايشته ونشره بين أوساط الفئات التي تزور الأيام التراثية في الشارقة.



وأشار خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى إلى أن مشاركة الدائرة تتميز بالتنوع والثراء كونها تعد الخامسة، وتضيف العديد من الأفكار الجميلة التي تثري البرامج المقدمة والمشوقة للتفاعل مع التراث.



وأوضح السويدي أن فكرة مرآة التصوير التي تتاح يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تعد مساحة لنشر ثقافة الأزياء التراثية وإتاحة ارتدائها والتقاط الصور بها لكافة الزائرين، والاحتفاظ بالصورة والتي تعد مطلباً للعديد من السياح.



وأوضح أن عريش الدائرة متنوع ويحظى بزيارة عدد كبير من الزوار بشكل يومي نظراً للجديد والمنوع الذي تم اختياره بعناية، كما أن هناك ركن الأظرف والطوابع القديمة، وركن متحف حسن بوصابر، وركن دكان الطيبين، بالإضافة إلى المسرح والمسابقات اليومية وغيرها التي تجذب الزوار.