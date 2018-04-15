"بنت أبوية" تعاون الحداد مع العتيبة

الشارقة 24:

عبر تعاون متجدد مع أشعار معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، طرحت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" أغنية جديدة بعنوان "بنت أبوية" عبر قناتها الرسمية في موقع "اليوتوب"، تصدى لتلحينها الملحن الإماراتي "نغم وطن"، والتوزيع الموسيقي للمايسترو زيد نديم، ومكساج جاسم محمد، وإشراف الشاعر راشد شرار.

وقد تم تصوير أغنية "بنت أبوية" بطريقة الفيديو كليب، تضمن سيناريو تمثيلي أعد وصوّر خصيصاً للأغنية دون ظهور ديانا حداد به، من إخراج الإماراتي جاسم الجسمي، وتم عرضه مع طرح الأغنية في اليوتيوب.

هذا وتستعد ديانا حداد بعد ذلك للسفر إلى القاهرة لتسجيل ووضع صوتها على بعض الأعمال الغنائية الجديدة، ذات الألوان الغنائية العربية، استعداداً لطرح إحداها خلال أيام عيد الفطر المقبل، ومع بداية أشهر صيف 2018، والتي

ستكشف عن تفاصيل هذه الأعمال خلال وقتها.