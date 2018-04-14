هيثم بن صقر يفتتح أيام الشارقة التراثية في كلباء

الشارقة 24:

افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، فعاليات أيام الشارقة التراثية في القرية التراثية بكلباء، بحضور عدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة سالم النقبي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بحكومة الشارقة، وسعادة محمد عبد الله الزعابي، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، ومدير بلدية كلباء المهندس خلفان الذباحي، وصقر محمد، رئيس لجنة افتتاحات المناطق الوسطى والشرقية والحمرية، والمهندس بدر الشحي، المنسق العام للأيام، ومحمد خميس، مدير معهد الشارقة للتراث بـالإنابة، بالإضافة إلى مديري الدوائر والمؤسسات بكلباء.

وتتضمن القرية 88 ركناً بمشاركة 26 جهة، بالإضافة الى جناح نادي سيدات كلباء ومعهد التراث.

وأكد المهندس خلفان الذباحي، المشرف العام للقرية التراثية، مدير بلدية مدينة كلباء، أن أيام الشارقة التراثية في دورتها الـ 16 تحت شعار بالتراث نسمو، تعتبر حدثاً حيوياً في التراث الثقافي الإماراتي، وبدورنا وتوافقاً مع رؤى إمارة الشارقة وقيادتها الرشيدة، نسهم في تعزيز هذه الأيام بتقديم جميع المتطلبات التي تلبي الرغبات كافة، بكل ما هو أصيل للمحافظة على تراثنا العريق.