جمهور مسرح المجاز على موعد مع أسطورة الروك كريس دو بيرغ

الشارقة 24:

يستضيف مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الجمعة، أمسية غنائية للمغني والمؤلف والعازف البريطاني العالمي كريس دو بيرغ، الذي حقق نجاحاً متواصلاً على مدى ثلاثة عقود.

وحقق كريس دو بيرغ نجاحاً كبيراً منقطع النظير بعد أن أصدر أول ألبوم له بعنوان "بعيداً عن جدران هذه القلعة"، الذي ظل متصدراً المركز الأول لمدة 17 أسبوعاً متواصلاً، حيث أصدر أسطورة الروك كريس دو بيرغ بعضاً من أشهر الألبومات وأكثرها مبيعاً في تاريخ الموسيقى.

وعلى مدى مسيرته الفنية والإبداعية الطويلة، أصدر كريس دو بيرغ العديد من الألبومات المتميزة مثل "بعيداً عن جدران هذه القلعة"، و"القطار الإسباني والقصص الأخرى"، و"في ختام يوم مثالي"، و"الرياح الشرقية"، و"المهرب"، و"رجل على الخط"، و"إلى النور"، و"الألوان المتطايرة"، و"الطريق على الأعلى"، و"الأحلام الجميلة"، و"الثورة الهادئة"، "الوقت هو كل شي"، و"الطريق إلى الحرية"، و"خطوات"، و"المنزل"، و"عالم أفضل".

وبدأ المغني البريطاني العالمي ببناء مسيرته في عالم الموسيقى وجذب مختلف الجماهير إلى فنه المميز من خلال مهارته الفريدة في سرد القصص، إلى جانب حضوره القوي على المسرح، حيث حقق كريس دو بيرغ نجاحاً عالمياً في عام 1980 عندما أصبح ألبومه "الرياح الشرقية" أحد أكثر الألبومات مبيعاً في التاريخ.

وتبع نجاح ألبوم "الرياح الشرقية" نجاحاً آخر، حيث أصبح ألبوم "رجل على الحافة" الذي أصدره في عام 1981، من أفضل 30 ألبوماً في 20 دولة من ضمنهم المملكة المتحدة، والولايات المتحدة حيث فتح هذا الألبوم أبواب النجاح للمغني البريطاني.

وأصبحت أغنية "السيدة في الرداء الأحمر" من أكثر الأغاني شهرة حيث احتلت المرتبة الأولى في 25 دولة من ضمنها المملكة المتحدة، وباعت ما يفوق الـ 8 ملايين نسخة.

ويعد مسرح المجاز الذي يحاكي في تصميمه المدرجات الرومانية الشهيرة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يتم فيه استخدام أحدث التقنيات، مما يعزز من مكانة الإمارة الفنية والثقافية والسياحية.

هذا واستضاف المسرح عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده وماجدة الرومي وكاظم الساهر ومارسيل خليفة وحسين الجسمي وأصالة وأنغام وغيرهم، وكبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني وخوليو إغليسياس وغيرهما.

لمزيد من المعلومات عن حفلات مسرح المجاز وأماكن بيع التذاكر، يرجى زيارة موقع مسرح المجاز (http://www.almajazamphitheatre.ae)، وموقع تيكيت ماستر (https://www.ticketmaster.ae/)، بالإضافة إلى أنه يمكنك الاتصال بالرقم 80086823 أو +971 4 366 2289.