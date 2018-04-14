"الشارقة القرائي للطفل" يستضيف نخبة من أشهر الطهاة

الشارقة 24:

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته العاشرة، التي تنطلق في 18 أبريل المقبل في مركز إكسبو الشارقة، ضمن فعاليات ركن الطهي، نخبة من أشهر الطهاة على مستوى العالم، ليقدموا سلسلة من العروض الحية والتفاعلية، يشاركوا فيها زوار المعرض على مدار 11 يوماً خبراتهم وتجاربهم المتنوعة في عالم الطهي.

ويعرض الطهاة المشاركون من كندا وبريطانيا وأميركا والهند، بالإضافة إلى مجموعة الطهاة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مزيجاً متنوعاً من الأطعمة والوصفات الجديدة، التي تعكس ثقافة بلدانهم وخبراتهم الطويلة، ليقدموها لجمهور المهرجان بطرق مبتكرة تتلاءم مع مختلف الأذواق والثقافات.

ويستضيف المهرجان الطاهية والمذيعة التلفزيونية الكندية بال أرنسون، المعروفة بعشقها للوصفات الهندية الصحية البسيطة، إذ تؤمن أن الغذاء يمكن أن يكون الدواء، حيث تعمل طاهية لعدد من المشاهير بمجموعة مطاعم كومباس، ومتحدثة معتمدة على قائمة تيديكس، وتبث برامجها على شبكات تلفزيونية عالمية كقناة يو إس كوكنغ و قناة فود نتورك كندا، ودخل برنامجها "ملكة التوابل" قائمة الترشيحات لجائزة جيمس بيرد وجائزة نامك فيجن، ولديها أيضاً برنامج "توابل الحياة"، وصدر لها عدداً من المؤلفات منها: "الوصفة الهندية لكل يوم" والذي نال جائزة غورماند العالمية لكتب الطهي، وكتاب "مطبخ بال الهندي الصحي والسريع" وكتاب "التوابل في مطبخ بال".

وتشارك في المهرجان، الطاهية سوزان حسيني التي يتعرف جمهور المهرجان برفقتها على المطبخ العربي الرفيع، وهي مؤلفة كتابين الطهي اللذين حققا أعلى المبيعات؛ "حين تطبخ سوزان" و"النكهات العربية العصرية"، وكانت الحسيني قد قدمت أشهر برامج المطبخ التلفزيونية العربية، وشاركت في تحكيم برنامج "توب شيف ميدل إيست".

وتحل الطاهية البريطانية نانسي ماكدوغال ضيفة مميزة على المهرجان، التي تشتهر بخبرتها الواسعة وعشقها لعالم الطهي، حيث تقدم حصصاً تعليمية حول الطهي للأطفال بعمر 2 إلى 4 سنوات، ويحفل كتابها "كتاب الطهي الأفضل المفصل للأطفال" الصادر في مارس 2017 بأكثر من 150 وصفة تفصيلية وسهلة يمكن للأطفال بالعمر من 5 إلى 12 سنة تطبيقها خطوة بخطوة، وذلك بفضل تنوع وصفاته بين أطباق الغداء، وطعام الرحلات والوجبات الرئيسية، والوجبات المدرسية الخفيفة، والحلويات، والمشروبات، وأطعمة الحفلات، حيث يتضمن الكتاب أكثر من 1000 صورة والعديد من الأفكار المفاجئة والنصائح العملية لقضاء ساعات طويلة من القراءة المشوقة، وتعلم العادات الغذائية الصحية.

كما تشارك الطاهية لارا ستار، أخصائية ترويج كتب الأطفال في دار كرونيكلز للنشر ومنتجة البرامج في إذاعة كيه أو جي، وهي مؤلفة كتب عن البسكويت وحرب النجوم، صدر آخر كتاب لها في 23 يناير 2018، تحت عنوان "كتاب طهي حرب النجوم: عصر قوة الإفطار وترويقة الغداء"، ويقدّم الكتاب 29 وصفة للإفطار باستخدام الشوفان وأصابع البسكويت، كما يضم صوراً لمجسمات صغيرة من "حرب النجوم" تعيد تجسيد لحظات ملحمية من أجزاء الفيلم.

ويكون زوار المهرجان على موعد مع الطاهية جيني تشيشيه، وهي من أشهر خبراء التغذية في المملكة المتحدة، حيث تعاونت مع حملات صحية رائدة قادتها مؤسسات شهيرة مثل قناة بي بي سي سبورت، ومؤسسة سبورت إنغلاند، ومؤسسة بحوث السرطان البريطانية، ولها مشاركاتها المتكررة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية مثل "صباح الخير يا بريطانيا" وإذاعة بي بي سي، بالإضافة إلى الصحف والمجلات مثل: غارديان، وذي ميل وزيست، وبريما و توب سانتيه، وأطلقت أول كتبها المختصة بالطهي في 13 مارس 2018 تحت عنوان "الطهي بصاج الخبيز: 101 وصفة بسيطة ومغذية من الفرن مباشرة"، ولها كتابان آخران يوزعان على المكتبات خلال الجاري.

ومن أميركا، يستضيف المهرجان الشيف مارك إينسورت وهو عضو في معهد الطهي الأميركي ويعمل مدرباً لفنون الخبز والمعجنات، تجول في أرجاء العالم ليعمل في مطاعم بالولايات المتحدة والجزر البريطانية وألمانيا وعلى سفينة سياحية، ونشر كتابه "الطاهي الصغير: وصفات وفنون للأطفال عشاق الطهي" في إبريل 2016، وضمنه عشرات الوصفات المناسبة للأطفال التي توظف مجموعة متنوعة من طرق الطهي وفنونه إلى جانب نصائح للمواهب الواعدة حول السلامة والسلوك الآمن في المطبخ.

ويحظى زوار المهرجان بفرصة للقاء الطاهية الهندية الصغيرة جهان رازدان، وهي ابنة 4 سنوات، وأصبحت وجهاً شهيراً على التلفزيون الهندي حيث تقدم برنامج الطهي "مطبخ جيهان" الموجه للأطفال والأكثر شهرة في الإمارات والهند، ويبث برنامجها التلفزيوني الأول "مطبخ جيهان" على قناة فلوارز انترناشنال والذي حصل على شعبية كبيرة فور انطلاقته.

وتعرض الطاهية الإماراتية ماجدة جاسم، المتخصصة في الوجبات الصحية للأطفال، وصفات خاصة بها تمتاز بأسلوبها الفريد الذي يجمع بين النمطين الخليجي والعالمي، وهي تمتلك خبرة كبيرة في تعليم وتقديم دورات احترافية للنساء والبنات والأطفال حول كيفية تعلم وجبات شهية وصحيّة، كما أن لها إسهاماتها بالعديد من المجلات والقصص في سبيل تعليم الأطفال كيفية إعداد وجبات مدرسية صالحة لهم، وكذلك تعليمهم الطرق المناسبة لإعداد مشروبات ووجبات خفيفة مفيدة وصحية، وهي أيضاً صاحبة مشروع أمازون تيستي بوكس لتنظيم البوفيهات وإعداد الولائم للمناسبات الخاصة.