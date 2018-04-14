"ثقافية الشارقة" تشارك في احتفالات "وجدة" بالمغرب 2018

الشارقة 24:

شاركت دائرة الثقافة في الشارقة بحضور سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة باحتفالية وجدة "المغرب" عاصمة الثقافة العربية لعام 2018، تلبية لدعوة محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في المملكة المغربية لحضور الاحتفالات، ضمن فعاليات متنوعة تشارك فيها مؤسسات حكومية وأهلية في المملكة المغربية والوطن العربي، على مدى يومي 13 و14 إبريل 2018.

بدأ برنامج الاحتفال لليوم الأول 13 إبريل 2018 بإزاحة الستار عن مجسم الإنجاز الفني للنصب التذكاري للحدث في مسرح محمد السادس، تلتها كلمات لكل من "معالي الدكتور سعود الحربي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معالي وزير الثقافة والاتصال المغربي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة وجدة، ووالي الجهة الشرقية، بعدها تم عرض شريط "وجدة الألفية" الحضارة والتاريخ، ثم قدم درع التكريم لعطاء رمز الثقافة العربية لسنة 2018 للشاعر الراحل محمود درويش، وقدمت إحدى الفرق موشحاً غرناطياً.

كما قدم مفتاح مدينة وجدة لمعالي المدير العام للمنظمة العربية للثقافة والعلوم، تلى ذلك تقديم لوحات تراثية من الفلكلور المغربي، واختتمت فعاليات اليوم الأول بزيارة معرض التراث العالمي للمملكة المغربية، أما فعاليات اليوم الثاني بدأت بجولة لمعالم مدينة وجدة، وزيارة لمعرض الزيارات الملكية لمدينة وجدة، كما زارت الوفود المستضافة معالم مدينة وجدة التاريخية المعمارية والعمرانية المغربية.

في هذا السياق التقى وزير الثقافة المغربي برئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وأشاد الوزير محمد الأعرج بدور الشارقة في تفعيل المشهد الثقافي قائلاً: أن جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المستمرة في دعم الثقافة بمختلف مجالاتها ، جعل للشارقة حضوراً لافتاً في الساحة العربية والدولية، من خلال ما تبرمجه من فعاليات ثقافية متنوعة داعمة للمبدعين و بالأخص المواهب والمثقفين العرب، مما جعلها منارة معرفية وعلمية وفكرية تنشر نورها في مختلف المناطق في العالم العربي و الغربي، كما شكر معاليه حاكم الشارقة لحضور وفده الكريم هذه التظاهرة العربية.

وفي لقاء تلفزيوني ذكر معالي الدكتور سعود الحربي بأن الشارقة كانت ولا تزال واحة وارفة الظل تنجب المبدع وتكرم صاحب الإنجاز وتكافئ كل من يقدم الإضافة في الحقل الثقافي، حيث أصبحت مقراً رئيساً لمختلف الفنون الثقافية المحلية والعربية والعالمية، فقد حرصت الشارقة على التنوع والكم الهائل في إقامة مهرجانات سنوية في مختلف مجالات الثقافة والإبداع كافة.

من جانبه نقل سعادة عبد الله العويس تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة إلى الوزير محملاً إياه تهنئة سموه للحكومة المغربية، والمبدعين المغاربة بتتويج وجده عاصمة للثقافة العربية لهذا العام متمنياً سموه لهم كل النجاح و التوفيق، كما عبر عبد الله العويس عن سروره لما شاهده في الاحتفالات، وأكد على قوة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة المغربية، وصرح العويس أن الشارقة حاضرة بشكل دائم على خارطة الوطن العربي والعالم عبر فعاليات و برامج ثقافية متنوعة، من خلال مبادرات يدعمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأن الشارقة تسعى بشكل دائم في تفعيل المشهد الثقافي في مختلف الدول العربية وتعزز العلاقات والحوار الثقافي عبر التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية في الشأن الثقافي.