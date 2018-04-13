السيناتور بيتر شيلار: الكتاب والموسيقى يجمعان الشارقة والتشيك

الشارقة 24 - محمود سليم:

عبَّر السيناتور بيتر شيلار، ممثل مجلس الشيوخ التشيكي، عن امتنانه لحكومة الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، لاستضافة جمهورية التشيك كضيف شرف النسخة الـ 16 من أيام الشارقة التراثية.

وأعتبر شيلار، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش حضوره فعاليات "الأيام" بقلب الشارقة؛ أن الكتاب، والموسيقى يجمعان ثقافتي التشيك والشارقة، قائلاً: "الترجمة تُعرفنا على ثقافة الآخر، والموسيقى لغة عالمية".

وأشار إلى أن الجناح التشيكي يقدم تعريفاً بالعادات والتقاليد الخاصة بالأكل التشيكي، بالإضافة إلى عروض الهوكي التي يشارك فيها الجمهور، ومسرح الدُمى، والمكتبة التشيكية، التي يوجد بها كُتباً من مكتبة الرئيس التشيكي السابق.