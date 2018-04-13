"الشارقة القرائي للطفل" يقدم عروضاً مسرحية تجمع بين التعليم والمرح

الشارقة 24:

تزخر الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، في الفترة من 18-28 أبريل الجاري، تحت شعار "مستقبلك.. على بُعد كتاب"، بالعديد من العروض المسرحية والفنية، العربية والأجنبية، التي تمزج بين التعليم والمرح والترفيه، وتسعى إلى غرس القيم الإنسانية النبيلة في نفوس الصغار، بأسلوب محبب إلى قلوبهم.

وتأتي مسرحية "توتا والقردة شيتا" على قائمة العروض المقدمة خلال المهرجان، وتسرد قصة سكان قرية يبحثون عن كنز عبر تنافس فريقين وقعا ضحية احتيال دفع بهم إلى الغابات الموحشة وسكانها الأشرار، وصولاً إلى القطب الشمالي موطن الدب الأبيض العملاق، ويقدم المسرحية مركز "فن الروان للإنتاج الفني والمسرحي" في دولة الكويت، بمشاركة نخبة من الفنانين وهم: هدى حسين، وهنادي الكندري، وأحلام حسين، وفرحان العلي ، ومحمد الصحاف ، وأوس الشطي، ورانيا شهاب.

ومن الكويت أيضاً سيكون زوار المهرجان على موعدٍ مع مسرحية "جزيرة كيدز إيريا"، التي أنتجتها مؤسسة "أرتست للانتاج الفني والمسرحي"، صاحبة الحضور الواسع في الحراك الفني والمسرحي الكويتي، وتدور أحداث المسرحية في جزيرة "كيدز إيريا" عقب هبوط طائرة تقل على متنها مجموعة من الأطفال المتفوقين، وذلك بعد تعرضها لعطل فني مفاجئ، في حين تتصاعد الأحداث ويتم احتجاز الأطفال وبقية المسافرين على يد أشرار الجزيرة، ليبدأ الصراع من أجل التحرر اعتماداً على القراءة والثقافة والمعرفة.

ويقدم أدوار المسرحية كل من: حمد العماني، وهيا عبد السلام، وفؤاد علي، وليلى عبد الله، وشهد عبد الله، وميثم بدر، والطفل عبد الوهاب الصفي، والطفل أحمد بن حسين، والطفلة غرور صفر، والطفل بدر عطوان.

وقالت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل: "يسير المهرجان ضمن منظومة ثقافية وتربوية متكاملة ومترابطة، تستند في الأساس على التشجيع على القراءة وحب المعرفة، وتهتم في الوقت ذاته بالبرامج الترفيهية، وتأتي الأعمال المسرحية على قائمة الفعاليات المصاحبة للمهرجان، حيث نحرص في كل عام على مواكبة ما يطرحه مسرح الطفل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتقديم كل ما هو جديد ومفيد من بين ما أنتجته المؤسسات الفنية".

وأكدت المجيني على أهمية الدور التربوي الكبير الذي يلعبه المسرح في تنشئة الطفل، وبناء شخصيته، وغرس القيم الفاضلة في داخله، فضلاً عن تزويده بالمعارف والمعلومات التي تعينه في مشواره التعليمي، لافتةً إلى أن النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل ستشهد تقديم مجموعة من الأعمال المسرحية والعروض التفاعلية المشوقة التي تلبي أذواق الأطفال واليافعين بمختلف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية.

ومع الصور المجسمة "هارا هيروكي" التي تُعد أحدث العروض المتقدمة في مجال مسرح الطفل، والمدعومة بتقنية رسم خرائط الفيديو، سيستمتع الأطفال بمجموعة من العروض التفاعلية التي تشتمل على صور مجسمة، وتصاميم الرقصات الساحرة، لتنقل الصغار إلى عالم خلاب من الصور المجسمة، التي تحاكي واقعاً حياً يلمسه المتلقي بحسه البصري.