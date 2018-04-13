الجامعة القاسمية تطرح مسابقتها في تلخيص كتاب "سيرة مدينة "

الشارقة 24:

أطلقت الجامعة القاسمية وللعام الثاني على التوالي مسابقتها الموجهة للطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة، تحت مسمى "فرسان القراءة"، بهدف التباري في مجال القراءة والاطلاع.

واختارت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة القاسمية تلخيص كتاب "سيرة مدينة" لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، ويؤرخ الكتاب لمدينة الشارقة عبر الزمن.

وأكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية أن تلخيص كتاب "سيرة مدينة" لصاحب السمو حاكم الشارقة يأتي في إطار تشجيع الطلبة على القراءة واستغلال أوقاتهم في الاطلاع والتزود من معين الثقافة.