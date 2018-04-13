تحت عنوان "فرسان القراءة"

الجامعة القاسمية تطرح مسابقتها في تلخيص كتاب "سيرة مدينة "

  • الجمعة 13, أبريل 2018 في 1:56 م
  • كتاب "سيرة مدينة"
    كتاب "سيرة مدينة"
  • الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية
    الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية
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دشنت الجامعة القاسمية وللعام الثاني على التوالي مسابقتها الموجهة للطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة، تحت مسمى "فرسان القراءة"، بهدف التباري في مجال القراءة والاطلاع.
الشارقة 24: 
 
أطلقت الجامعة القاسمية وللعام الثاني على التوالي مسابقتها الموجهة للطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة، تحت مسمى "فرسان القراءة"، بهدف التباري في مجال القراءة والاطلاع.
 
واختارت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة القاسمية تلخيص كتاب "سيرة مدينة" لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، ويؤرخ الكتاب لمدينة الشارقة عبر الزمن.
 
وأكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية أن تلخيص كتاب "سيرة مدينة" لصاحب السمو حاكم الشارقة يأتي في إطار تشجيع الطلبة على القراءة واستغلال أوقاتهم في الاطلاع والتزود من معين الثقافة.