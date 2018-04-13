سعيد بن صقر: أيام الشارقة التراثية نافذة لإبراز أصالة الماضي

الشارقة 24 _ وليد الشيخ:

وصف الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، فعاليات أيام الشارقة التراثية بالحدث الثقافي والتراثي العريق الذي يمتد لسنوات طويلة.

جاء ذلك لدى افتتاح القاسمي الدورة الـ 16 للفعاليات التي ينظمها معهد الشارقة للتراث، في مدينة دبا الحصن، تحت شعار "بالتراث نسمو".

وأكد القاسمي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إن الفعاليات بمثابة فرصة متجددة كل عام في مختلف ربوع الإمارة، يستمتع خلالها الأهالي والمقيمين والسياح بما يقدمه المهرجان من توليفة ثرية بالمعارف والفلكلور، وكل ما يجسد ماضي الدولة العريق.

واعتبر إن الدورة الحالية تمتاز بتزامنها مع إعلان الدولة عام 2018 عاماً لزايد الخير، واحتفاءها بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ختاماً، أشاد نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، بالقرية التراثية في مدينة دبا الحصن، وما تضمه من أركان متعددة تبرز حياة الأجداد والبيئات المتنوعة من البحرية والجبلية والزراعية.