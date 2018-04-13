سعيد بن صقر يفتتح أيام الشارقة التراثية بدبا الحصن

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، فعاليات أيام الشارقة التراثية في مدينة دبا الحصن.

شهد حفل الافتتاح، سعادة أحمد محمد بن جمعوه رئيس المجلس البلدي بمدينة دبا الحصن، وسعادة مطر الخشري مدير الديوان الأميري في دبا الحصن، وطالب صفر مدير البلدية، ولفيف من المسؤولين وعموم أهالي الساحل الشرقي.

وبعد قص شريط الافتتاح التقليدي للفعاليات، التي تأتي تحت شعار "بالتراث نسمو"؛ تفقد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي أجنحة القرية التراثية والتي تضم نحو 60 جناحاً بمشاركة 24 دائرة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأبرزت القرية التراثية مختلف البيئات، ما بين البيئة البحرية التي تضمنت أركانها العديد من الحرف والمهن البحرية، وحياة أهل البحر والمطبخ البحري، أما أركان البيئة الزراعية فقد جسدت الحياة الزراعية من المحاصيل والخضروات، وكيفية الاستفادة من المنتجات، وإعادة تدويرها في الحياة اليومية، بالإضافة إلى المهن والحرف الزراعية المتنوعة والمختلفة.

وتم تجسيد ملامح البيئة الجبلية، من خلال معرض فني لصور يبرز حياة أهالي الجبل، وكيفية العيش والتعامل مع الظروف التي تمر عليهم.

ومن خلال جناح مخصص، للمتاحف الشخصية، تبارى المشاركون من ملاك المقتنيات القديمة والتاريخية، في عرض مقتنياتهم التي تمثل كنوز تاريخية.

وتضمنت القرية أيضاً زاوية مخصصة للألعاب الشعبية القديمة، مع ركن خاص للسيارات الكلاسيكية القديمة، تم تنظيمه بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة.

وأكد سيف حسن الظهوري، رئيس اللجنة المنظمة، أن الأيام التراثية بإمارة الشارقة وفي مدينة دبا الحصن، تمثل فرصة لإبراز وترسيخ تراثنا والمحافظة على هويتنا الوطنية، لافتاً إلى حرص اللجنة المنظمة على تعدد البيئات في القرية التراثية، بالتعاون مع الشركاء، فضلاً عن استقطاب الجمهور بتوليفة مميزة من الفعاليات الفلكلورية والمسابقات العامة.