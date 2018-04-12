اختتام أعمال "القمة الثقافية أبوظبي 2018"

الشارقة 24 – وام:

اختتمت "القمة الثقافية 2018 أبوظبي"، جدول أعمالها الخميس، بجلسة مناقشات ختامية، استعرضت حصيلة الموضوعات والمفاهيم والإجراءات التي تداولها المشاركون على مدار أيام القمة، بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة اللجنة التوجيهية للقمة الثقافية.

وجاءت الجلسة الختامية للقمة تحت عنوان "الاحتفاء بثمار مبادرات التعاون غير المتوقعة"، وناقشت القمة الأفكار والمبادرات المنبثقة عن هذا الحدث، والتي سيتم تبنيها لمعالجة بعض أبرز التحديات العالمية الملحّة في جميع أنحاء العالم من خلال قوة الثقافة.