"ثقافية الشارقة" تختتم المرحلة التمهيدية لمهرجان المسرح المدرسي بالشرقية

الشارقة 24 - وليـد الشيـخ:





بحضور أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، اختتمت الدائرة فعاليات المنافسات التمهيدية لمدارس المنطقة الشرقية المشاركة في فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي في نسخته الثامنة، وذلك بإعلان نتائج المرحلة التمهيدية في حفل نظمته اليوم بالمركز الثقافي بمدينة خورفكان.

وأعلنت الدائرة عن المدارس الفائزة بجوائز أفضل عمل متكامل، وهي الفئة التي تكفل للفائز بها التأهل لمرحلة التصفيات في فعاليات المهرجان في الشارقة، حيث فازت 6 مدارس بالجائزة، وهي مدرسة أم الفضل للتعليم الأساسي، ومدرسة النحوة للتعليم الأساسي، ومدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الأساسي، ومدرسة القدوة للتعليم الأساسي، ومدرسة جميلة بوحيرد للتعليم الثانوي، ومدرسة المحمود للتعليم الثانوي.

وقام أحمد بو رحيمة وعلياء الزعابي منسق المهرجان في المنطقة الشرقية، وعائشة الكديد عضو لجنة التنظيم، بتكريم المدارس الفائزة والمتأهلة إلى مرحلة التصفيات، كما تم تكريم الفائزين بالجوائز الفردية والعامة من الطلبة والمعلمين المشاركين في المنافسات.

وخصصت إدارة المهرجان جوائز قيمة للطلبة والمعلمين المشاركين في المهرجان، وتتنوع بين جوائز أفضل إخراج، وأفضل تأليف، وأفضل تمثيل، وجوائز الأداء الجماعي، والاستعراض والأداء التعبيري، وجائزة التأليف المسرحي المدرسي.

الجدير بالذكر، أن أكثر من 250 طالب وطالبة شاركوا في مرحلة العروض التمهيدية للمهرجان الذي تنظمه الدائرة للعام الثامن على التوالي، ويحظى بإقبال كبير من مدارس المنطقة الشرقية، حيث شاركت 24 مدرسة في المنافسات بواقع 12 مدرسة من مدينة كلباء، و8 مدارس من خورفكان، و4 مدارس من مدينة دبا الحصن.