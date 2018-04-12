فواغي الفردان: 21 عرضاً في "مهرجان المسرح المدرسي" بالشارقة

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت فواغي الفردان المنسق الإعلامي لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، أن العروض المسرحية لمدارس مدينة الشارقة، ستنطلق، الأحد المقبل، بمشاركة 21 عرضاً مسرحياً، في معهد الشارقة للفنون المسرحية.

وأشارت الفردان في تصريحات، لـ "الشارقة 24"، على هامش المؤتمر الصحافي، اليوم الخميس، في قصر الثقافة بالشارقة، إلى أن إدارة المسرح ستنظم جائزة الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لتحفيز وتشجيع المشاركين لتقديم إبداعاتهم وتنمية قدراتهم وتشجيع مواهبهم والارتقاء بها.

وتنافست 24 مدرسة من مدن المنطقة الشرقية في المرحلة الأولى من المهرجان التي انطلقت، الأحد الماضي، بالمركز الثقافي في خورفكان، وتعقبها المرحلة التمهيدية في الشارقة، الأحد المقبل، حيث ستعاين لجنة التحكيم المكونة من إبراهيم سالم، وبدرية الشواب، ومجدي محفوظ، العروض المشاركة تباعاً، إذ بلغ عدد المدارس المشاركة 21 مدرسة من مدارس الحلقة الأولى والثانية والمرحلة الثانوية، وبعدد 292 من الطلبة والطالبات 87 معلم ومعلمة.