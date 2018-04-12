مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي يستعد لإطلاق دورته الثامنة

الشارقة 24:

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وترجمةً لتوجيهات سموه، تأتي الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي لتجدد اللقاء والاحتفال المشترك بين طلبة مدراسنا الموهوبين في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف وغيرها من عناصر النشاط المسرحي، ولتمد خطوات هذا اللقاء الإبداعي السنوي إلى عقده الأول، وتعمّقه رسوخاً ومكانةً.

كما يأتي المهرجان هذه السنة بعد لقاءات تنسيقية عدة، حرصت إدارة المسرح في كل دورة على أن تجتمع من خلالها مع إدارات المدارس وغيرها من الجهات ذات الصلة، إيماناً بأهمية العمل المتكامل بينها وهذه الإدارات، وتطويراً لمخرجاته بما يخدم مسيرة المهرجان الذي يجسد رؤية الشارقة ويترجم مساعيها نحو تمتين وتعزيز مستقبلها الاجتماعي والحضاري، استناداً إلى قاعدة نهضوية، من بين مرتكزاتها الأساسية: التربية الوطنية والتعليم المبدع والثقافة الرشيدة.

وكما هو معلوم، للشارقة إرثها في الاهتمام والاحتفاء بالتعليم ونشر المعرفة، وهذا المهرجان ما هو إلا حلقة في منظومة متكاملة طورتها إمارتنا المشرقة خلال العقود الماضية للارتقاء بالبيئة التعليمية وتجميلها، فالأنشطة والمسابقات التي ينظمها المهرجان، والتي تشمل الخطابة والإلقاء والأداء التمثيلي والتشكيل والموسيقى، وغير ذلك من صنوف الإبداع التي لا غنى عنها لتطوير مهارات طلابنا وتحرير طاقاتهم الابتكارية وإرهاف أذواقهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، كل ذلك إنما يهدف إلى استكمال جماليات المحيط المدرسي وزيادة نطاق زينته وألقه وتوهجه ليكون أكثر جذباً وجمالاً.

تنافست 24 مدرسة من مدن المنطقة الشرقية في المرحلة الأولى من المهرجان التي انطلقت في يوم الأحد الماضي، بالمركز الثقافي في خورفكان، وستعقبها المرحلة التمهيدية في الشارقة التي ستنطلق يوم الأحد الموافق 15 إبريل الجاري، في معهد الشارقة للفنون المسرحية، حيث ستعاين لجنة التحكيم المكونة من إبراهيم سالم وبدرية الشواب ومجدي محفوظ، العروض المشاركة تباعاً، إذ بلغ عدد المدارس المشاركة 21 مدرسة من مدارس الحلقة الأولى والثانية والمرحلة الثانوية، وبعدد 292 من الطلبة والطالبات87 معلم ومعلمة.