"الشارقة القرائي للطفل" يطوف بزواره في عالم الكتب ثلاثية الأبعاد

الشارقة 24:

تستضيف الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تقام خلال الفترة من 18-28 أبريل الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "مستقبلك على بُعد كتاب"، معرضاً للكتب ثلاثية الأبعاد، والتي تعتبر إحدى أهم الفعاليات التي تم استحداثها هذا العام، بهدف تعريف الضيوف الكبار والصغار على حدٍ سواء بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والثورة الرقمية على صعيد صناعة الكتاب.

ويأتي تنظيم معرض "الكتب ثلاثية الأبعاد" بالتعاون مع "مركز الكتاب ثلاثي الأبعاد" في مدينة فورلي الإيطالية، حيث يقدم المعرض الذي يديره كلٌ من ماسيمو ميسيرولي، وماتيو فاغليا، لزوار المهرجان مجموعة متنوعة من الكتب والإصدارات المجسمة "ثلاثية الأبعاد".

ويضم المعرض 250 كتاباً تم اختيارها بناءً على ثماني مجموعات زمنية هي: "البدايات 1880، ومن ثلاثيات الأبعاد إلى المجسمات 1920، وميلاد مصطلح "المجسمات" 1930، والكتب الدوارة 1940، والمنجز العالمي 1950، وكتب الكوباستا 1960، ومرحلة الصور المجسمة 1970، والألفية الجديدة المدهشة 2000.

وتعكس استضافة معرض "الكتب ثلاثية الأبعاد" حرص هيئة الشارقة للكتاب على استحداث الفعاليات ذات الطابع الابتكاري والإبداعي، التي تسهم في إثراء مخيلة الأطفال، وجعل مهرجان الشارقة القرائي للطفل منصة تفاعلية نابضة وغنية بكل ما هو جديد ومفيد.

وسيتعرف زوار المعرض الصغار على أحدث ما توصل إليه العالم في مجال تصميم الكتب ثلاثية الأبعاد، التي تتميز بخصائص ومميزات فريدة تبث الروح والحياة في نصوصها ورسوماتها، ما يجعلها الأقرب إلى مخيلة الطفل التي يستهويها كل ما هو تفاعلي ومحسوس، بما ينسجم مع رؤية المهرجان الرامية إلى زيادة شغف الأطفال واليافعين بالكتاب ورفع وعيهم بأهمية القراءة، ودورها في النهوض بالمجتمعات وتحقيق تطلعاتها وآمالها.