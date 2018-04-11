الخميس انطلاق أيام الشارقة التراثية بدبا الحصن

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكدت بلدية مدينة دبا الحصن، انتهاءها من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق أيام الشارقة التراثية، في دورتها السادسة عشرة، والتي تفتتح الخميس بالقرية التراثية بشارع الكورنيش.

وأعلن سيف حسن الظهوري، رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات، أنه تم تجهيز القرية بما يتناسب مع الحدث الكبير، والذي يلقى رواجاً وتفاعلاً مشهوداً كل عام من قبل المواطنين والمقيمين.

وأوضح الظهوري، أن الدوائر الحكومية كافة في مدينة دبا الحصن، أعلنت مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 16 لأيام الشارقة التراثية، والتي تحمل شعار "بالتراث نسمو"، لافتاً إلى مشاركة العديد من الجهات الخاصة والأسر المنتجة.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة، أن دبا الحصن ستحتضن الفعاليات لمدة 3 أيام ابتداء من الخميس على أن يكون الختام السبت المقبل.

واعتبر الظهوري أن أيام الشارقة التراثية، تعد حدثاً حيوياً بالغ الأهمية، بما توفره من مناخ مناسب لتعريف أفراد الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة، تعبر عن الموروث الشعبي للأجداد، كما تعد أيام الشارقة التراثية، انعكاساً واقعياً لهوية شعب دولة الإمارات، وتجسيداً حياً لعراقة تاريخ الإمارات.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للفعاليات في دبا الحصن، سوف تعمل على تقديم صورة شاملة ومهمة عن الماضي الإماراتي، والخليجي، بكل تجلياته وعبقه وتراثه وفنونه، وأنماط إنتاجه والمهن السائدة بصورة عصرية وحضارية، تدخل البهجة والسرور إلى نفوس قاطني هذه المدينة.

ولفت إلى إبراز الموروث الزراعي والبحري والجبلي خلال الفعاليات، عبر ورش تدريبية عملية حول الغوص والسباحة والصيد بالضغوة، وتسليط الضوء على أنماط الحياة في البيئة الجبلية والزراعية، وما تشتمل عليه من استخدامات وأدوات قديمة، وغيرها من أنشطة تهدف لتعزيز تناقل هذا الموروث الوطني بين الأجيال.