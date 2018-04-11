عريش "شؤون الضواحي" يتواجد بأيام الشارقة التراثية الـ 16

الشارقة 24:

تشارك دائرة شؤون الضواحي والقرى في فعاليات أيام الشارقة التراثية، بنسختها الـ 16 في منطقة التراث بقلب الشارقة، عبر عدد من الأجنحة التي تعبر عن روح الماضي والمليئة بمقتنيات الزمن القديم.

وتعبر المشاركة عن حرص الدائرة وللعام الخامس على التوالي في إثراء هذه التظاهرة الثقافية التراثية المميزة التي باتت علامة وضاءة وحدثاً سنوياً لإحياء تراث الأجداد، وتتميز مشاركة الدائرة من خلال عريشها المقام بالمشاركة والتعاون مع عدد من الجهات ومنها نادي الثقة للمعاقين لاستعراض الأعمال اليدوية والحرف التي يقوم بها ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى ركن "عكس" للتصوير التراثي وركن "الأظرف والطوابع القديمة" وركن متحف "حسن بو صابر" وركن "دكان الطيبين" بالإضافة إلى المسرح والمسابقات اليومية.

وتعرض الدائرة من خلال عريشها "متاهة أضواء" وهي تضم معرض لصور الألعاب القديمة التراثية وبعض المصطلحات والأمثال القديمة بالإضافة إلى ركن الرسم والتلوين على الوجه ومعرض بيت العروس والضيافة اليومية التي وفرها معهد الشارقة للتراث.

وأشار خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، إلى حرص الدائرة على المشاركة في أيام الشارقة التراثية للعام الخامس على التوالي لتقدم لوحات مختلفة من التراث بجانب المسابقات والفعاليات التي تقدم وتعرض لزوار وجمهور التراث التنوع الكبير في تراثنا المحلي، موضحاً، أن مشاركة الدائرة تعكس ما يتجلى في تلك الفعاليات من عبق التاريخ ومهارة الحرف واستحضار الفنون الشعبية والبيئات الإماراتية المتنوعة.

وتقدم السويدي، بالشكر لمعهد الشارقة للتراث على تعاونه المستمر وإتاحة الفرصة للدائرة للمشاركة، وأشاد بجهود اللجنة المنظمة في تنظيم هذه التظاهرة التراثية الاحتفالية والتي تزخر بالفعاليات والبرامج والأنشطة التراثية على مدار أيام انعقادها وتحقق استفادت مختلف شرائح المجتمع والزوار، معرباً عن تقديره لكافة كوادر دائرة شؤون الضواحي والقرى على جهودهم في طرح البرامج المتميزة علاوة على جهود المتطوعين وكافة الجهات المشاركة التي تتكامل في أجمل صورها لتحقيق الغايات من الايام التراثية.