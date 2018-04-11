"كومكس" تعرض "عنترة" و8 عناوين من أعمالها المترجمة

الشارقة 24:

انطلاقاً من رؤيتها الساعية لتعريف القارئ العربي بمختلف فنون الكتابة ورسومات القصص والروايات المصورة من مختلف أنحاء العالم، عرضت "كومكس"، إحدى دور النشر التابعة لمجموعة "كلمات"، المتخصصة في إصدار الكتب المصورة باللغة العربية لمختلف الفئات العمرية، والتي تتخذ من الشارقة مقراً، 9 عناوين من أعمالها، أحدها "عنترة"، وهو باكورة إصداراتها العربية، والبقية أعمال مترجمة إلى العربية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، الذي اختتم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، مؤخراً.

وتتضمن الإصدارات مجموعة متنوعة من القصص المصورة، وهو أشهر الفنون التصويرية في العالم، إذ يعتمد بشكل أساسي على السرد القصصي بواسطة الصور، وهو فن جميل له مكانة مرموقة في العالم الغربي، وله مدارس متعددة أشهرها: الأميركية، والأوروبية، واليابانية، وشهد هذا الفن ميلاد العديد من الشخصيات العالمية الافتراضية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال مثل "سوبرمان" و"تان تان"، وغيرها من الشخصيات، التي تم تصوير العديد من الأفلام والمسلسلات السينمائية والكرتونية المأخوذة عنها.

وتتضمن الإصدارات:

1- "عنترة"

استعرضت دار "كومكس" أولى إصداراتها المصوّرة المكتوبة باللغة العربية قصة "عنترة"، وهي من أكثر القصص شهرة في التراث العربي، وتتحدث عن شخصية عنترة بن شداد بن قراد العبسي، أشهر شعراء المعلقات العرب، الذي عرف بقوته وشجاعته وبسالته في المعركة، وقد عُرف عنه حبه الكبير لابنة عمه عبلة.

وقدمت الدار القصة بأسلوب مشوق وممتع، مع إضافة العديد من الأحداث الدرامية إليها، لتتناسب مع الرواية المصورة التي توضح طبيعة الصراع الذي كان يدور داخل نفس عنترة التي لا ترضى بالمهانة، والذي اعتادت قبيلته الانتصار في الحروب بفضل شجاعته وإقدامه، ولكن عندما تَمنع عنه محبوبته عبلة يقرر أن الوقت قد حان لنهاية زمن الهوان.

2- "اسم المستخدم: إيڤي"

تعبر قصة الفتاة "إيڤي" عن كل الأشخاص الذين يشعرون بعدم الانتماء إلى الواقع.

تحلم إيڨي بمكان آمن، وعندما تمر بأوقات صعبة، فكل ما ترغب به عندئذ هو فرصة للهروب من الواقع، لتستطيع أن تحقق ذاتها، وبدون علمها، كان والدها يعمل بلا كلل ولا ملل على خلق عالم افتراضي تستطيع الهروب إليه، فالحياة التي تعرفها إيڨي على وشك التغير للأبد.

هل يعقل أن هذا هو العالم الذي طالما حلمت به إيڨي؟ أم أن أمامها رحلة شاقة قبل أن تصل إليه؟!

3- القلب والعقل

تسرد "القلب والعقل" كيف أنه من النادر أن تجد القلب والعقل على وفاق، فالعقل الرصين يريد أن يستيقظ مبكراً للذهاب للعمل، بينما القلب العاطفي المندفع يفضل اللعب والبقاء في المنزل وشراء كل ما يريده بغير حساب، سواء كنت شخصاً يعتمد على قلبه أكثر أو على عقله، فإن استمتاعك بهذا الكتاب هو شيء مضمون.

4- بدّاوي

"بدّاوي" هي قصة نضوج تحكي عن صبي اسمه أحمد، يبحث عن مكانه وسط العالم، تربى أحمد في مخيم للّاجئين يدعى "البدّاوي" في شمال لبنان، وأحمد هو واحد من آلاف الفلسطينيّين الذين أُجبروا على مغادرة وطنهم بعد حرب 1948 وقيام دولة إسرائيل.

في هذه الرواية المصورة الجاذبة للأنظار، تستكشف ليلى عبدالرزّاق طفولة أبيها في ستينات وسبعينات القرن الماضي من وجهة نظر صبي يشاهد عالمه ينهار من حوله ويحاول بكل طاقاته أن يشق طريقه وسط المجهول.

5- بطل الظل





ترتكز قصة "بطل الظل" على واحدة من سلاسل القصص المصورة للعصر الذهبي، وهي سلسلة "الغَيلم الأخضر"، والتي تدور حول بطل يحل الجرائم ويحارب من أجل العدالة كأي بطل آخر للقصص المصورة، لكن هذا البطل المقنع وصاحب العباءة يخفي شيئًا أكثر بكثير من مجرد الهوية السرية، فالغيلم الأخضر يعد بمثابة أول بطل خارق أميركي أسيوي.

الآن، وبعد مرور 70 عاماً بالضبط، أعاد جين لوين يانغ، الكاتب الأكثر بيعاً على قائمة "نيويورك تايمز"، إلى الحياة تلك الشخصية الرائدة، والتي كادت أن يغشاها النسيان، في رواية مصوّرة جديدة تعوض عن حكاية أصل صعود الغيلم الأخضر من عصر القصص المصوّرة الذهبي.

تعد تلك الرواية المصورة التي تمتاز ببعد فكاهي ونظرة عميقة والمتمحورة حول البطولة والإرث، بمثابة تعبير عن تقديرنا وحبنا لهذا الفن الغني العريق لقصص الأبطال الخارقين المصورة.

6- بيونغ يانغ

تروي حكاية "بيونغ يانغ" قصة الرسام غي دوليل، الذي زار عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ في العام 2001 بغرض العمل لصالح شركة أفلام فرنسية، وفي أثناء إقامته سجل كل ما استطاع في هذه الرواية المصوّرة عن الثقافة والحياة في هذا المجتمع الذي يعد من أواخر المجتمعات الشمولية في العالم.

7- رفقة الفتيان

تتحدث رواية "رفقة الفتيان" عن فتاة تدعى ماغي انتقلت إلى المدرسة الثانوية، بعد سنوات من تلقيها التعليم المنزلي، لتشعر بأنها تجربة مخيفة، ورغم وجود أشقاء أكبر من ماغي لرعايتها، إلا أنه منذ رحيل الأم، تغيّرت كل حياتهم، لم يكن لدى ماغي يوماً أي أصدقاء فعليين عدا أشقائها.

لكن أثناء استراحة الغداء في المدرسة، شاركها اثنان من زملائها الفتيان، "لوسي" و"أليستير"، اللذين ليس لديهما الكثير من الأصدقاء أيضاً، الغداء، لتنضم إليهما وتخوض برفقتهما مغامرات شيقة في أحضان بلدتهم الصغيرة.

أم غائبة... أخوة مشغولون... المدرسة الثانوية... أصدقاء جدد... ليس من السهل التعامل مع كل ذلك، وفوق هذا هناك شيء آخر بعد، شبح يطارد ماغي.

8- شبح آنيا

الشيء الذي لم يخطر على بال آنيا يوماً هو أن تتعرف إلى صديقة جديدة في قعر بئر قديم، وبالتأكيد لم تتخيل آنيا بأنها يمكن أن تلتقي صديقة قادمة من عالم الأموات فارقت الحياة منذ قرن من الزمان.

السقوط في قاع بئر هو بحّد ذاته حدث مروع لأي شخص، أما سقوط آنيا فيأتي ليضيف الكثير إلى متاعبها السابقة؛ تعليقات وإحراجات أفراد العائلة لها، وعدم رضاها عن شكل جسمها، وفشلها في كل محاولات التأقلم مع محيطها في المدرسة.

صديقة جديدة - حتى لو كانت من عالم الأموات - قد يكون هو كلّ ما تحتاجه آنيا. لكن... يبدو أن صديقة البئر هذه لا تمزح في مسألة "البقاء أصدقاء للأبد".

9- الأمير الصغير

"الأمير الصغير" كتاب له الملايين من المعجبين على مستوى العالم باعتباره دراسة خيالية حالمة لمعنى الحياة.

كم من السيء أن يكون المرء كبيراً، يبدو أنهم جميعاً محتاجون، ووحيدون، وعابثون، أو متعطشون للسلطة، كل ما يهم الأمير الصغير هو زهرة صغيرة تركها على سطح كوكب صغير جداً، مع عدد قليل من الشوك لحمايتها من العالم الخارجي.

الأسلوب الحالم لجوان سفار في رسم لقاء الأمير الصبي واسع العينين والطيار أشعث الشعر في الصحراء الإفريقية أضاف سحراً عصرياً إلى العمل بطريقة ملهمة للمعجبين القدامى أو الجدد.