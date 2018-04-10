الشارقة تعتلي عرش العناوين في "الرافد"

الشارقة 24:



مشروع الشارقة الثقافي الكبير سيكون حاضراً في المرحلة المقبلة من مسيرة "الرافد"، والدعوة موجهة لجميع الكتّاب والمبدعين والمثقفين للمشاركة في الكتابة عنه تحليلاً ودراسةً وعرضاً وتاريخياً بما يظهر مكانته ودوره وأثره في الحاضر والمستقبل، هذا ما استهلت به "الرافد" في عددها الـ 248 لشهر أبريل 2018، الصادر عن إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة في الشارقة.



وتضمنت صفحات "الرافد" على 28 موضوعاً بين تراث، وحضارة، وإسلاميات، وإبداعات، وفنون، ومنوعات، وأشعار وقصص، ومن أبرز مواضيعها: "تجليات التراث الثقافي في فكر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي"، حيث تناول د. صالح هويدي، استجلاء ملامح الخطاب الفكري لسموه، و"جائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية"، لـ آمال كامل حسين عن الجائزة وإلى أي الأشخاص تقدم، و"المسرح في الشارقة" لمجدي محفوظ، بيّن أهمية المسرح لإشباع شغف الأطفال والناشئة والشباب وصقل مواهبهم، و"جائزة الشارقة للإبداع العربي" لـ د. زهور كرام، وشبهت الجائزة بمفهوم حضاري يختزل الهندسة السياسية لحاكم الشارقة، و"مركز الشارقة للشعر الشعبي" لمحمد عبد السميع عن المركز بأنه مكتنزاً بالأنشطة والفعاليات التي تؤكد تفرد ورعاية حاكم الشارقة لأهميتها، حيث أن الشعر أحد لغات التخاطب بين الشعوب.



أما في التراث والحضارة فكانت أبرز العناوين: "اللغتان العربية والكاتالانية، والبلاغة العربية، والقصيدة العمودية الجديدة، وسؤال نون النسوة، وجمال المرأة في المتخيل الشعبي المغربي، والتناص التاريخي، وألواح النصوص الأولى.



وفي الإبداعات والفنون: فكانت العناوين "جامع السليمانية في إسطنبول ، والطب في مصر القديمة، ومحفوظ عبد الرحمن ساحر الدراما التاريخية، وفيلم "أرض الدم والعسل" لقطة اللاعودة، وصرخة الحديد، وأعمال عزيز سحابة".