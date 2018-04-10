نخبة جديدة من الكتب ضمن إصدارات "ألف عنوان وعنوان"

الشارقة 24:

تقدم مبادرة "ألف عنوان وعنوان"، التي أطلقتها ثقافة بلا حدود، مجموعة من الكتب والروايات الأدبية ضمن مرحلتها الأولى، التي تم خلالها دعم 1001 عنوان إماراتي، والتي قدمها الكتّاب بأسلوب سردي قصصي بسيط تناقلت بين روايات أدبية ومجموعات قصصية ومسرحية للأطفال.

وتتضمن هذه المجموعة رواية "امرأة ذات الخمسين ربيعاً"، للكاتبة عزيزة حسين إبراهيم الصويغ، ورواية "آخر نساء لنجة"، للكاتبة الإماراتية لولوة المنصوري، وكتاب "حقيبة السامسونايت" للكاتب هزاع المنصوري، وكتاب "الصوت المشترك في: السرد الإماراتي" تأليف الدكتور إياد عبد المجيد، ومسرحية "المركبة المزيفة"، تأليف الدكتور هيثم يحيى الخواجة، وكتاب "ما معنى أن أكون عالمياً؟"، تأليف رنا دي أوريو، ورسوم: كريس هيل.

رواية امرأة ذات الخمسين ربيعاً

تسرد الكاتبة عزيزة الصويغ في روايتها "امرأة ذات الخمسين ربيعاً"، الصادرة عن دار ملهمون للنشر والتوزيع، نظرة المجتمع للمرأة في عمر الخمسين، حيث لا ينظرون إليها إلا كمتقاعدة لا يحق لها الاشتراك في أي شيء يخص المجتمع إلا بالحكمة أوالمشورة ويتوقعون منها العيش في مقعد الذكريات، والتحسر على الأيام الماضية في زوايا النسيان، بانتظار الأبناء والأحفاد ليعطفوا عليها بزيارة، وهنا يكمن دورها الرئيسي في هذه الحياة، لتتوقف الكاتبة هنا وتعتذر من المجتمع على هذه النظرة الخاطئة وتؤكد لهم على حق المرأة الخمسينية بالحياة والحلم بيوم أفضل وأجمل وأروع.

آخر نساء لنجة

يضم كتاب "آخر نساء لنجة"، العمل الروائي الأول للكاتبة لولوة المنصوري، والصادر عن دار العنوان للنشر والتوزيع، أربعة فصول هي: رئة الظل وعباءات الضوء وباب عنيد وصوت أبيض، وتعتبر الرواية تجربة سردية روائية للكاتبة تنطوي على فن الاسترجاع الدلالي للمكان والزمان، ضمن توليفة للبحث التاريخي المقرون بتحولات المنطقة المرصودة، من خلال الشخوص والأماكن والأسماء، وترتكز على إعادة اعتبار للتاريخ المحمول على أكتاف المشاركين في صُنعه، كما يبين وحدة الثقافة العامة في المنطقة الممتدة على ضفتي الخليج.

حقيبة السامسونايت

تطرح المجموعة القصصية للكاتب هزاع المنصوري، والصادرة عن دار ملهمون للنشر والتوزيع، أحداث متنوعة لمجموعة من القصص التي حملت مجموعة مختلفة من العناوين ومن ضمن عناوينها: "العنبر رقم 102" التي يقول فيها "تبدو الأفكار مزدحمة في داخلي، متراكمة، وهذا الدائري أصغر مما يبدو، تجرني الطموحات تارة، وتدفعني تارة أخرى، تتملكني الريبة كلما اقتربت من ذلك المكان، أو جيء لي بذكر عنه، إنه المكان الذي يمثل في ذهني معنى الموت، النهاية، إلا أنني في هذه المرة شعرت بقوة جامحة، عنيفة، تدفع بي نحوه".

المركبة المزيفة

تدور مسرحية المركبة المزيفة للدكتور هيثم الخواجة، حول مجموعة من الأحداث والشخصيات التي تجري ضمن مساحة خضراء توحي بفصل الربيع، وتصف حال راصد قلقاً منزعجاً يسير وكأنه ينتظر أمراً هاماً، حيث يعتقد بأن هناك أشرار سيغزون المدينة، وتتصاعد الأحداث للتأكد من هذه المعلومة ضمن مجموعة من الأبحاث والمغامرات التي يقوم بها راصد وراغد وأصدقاؤهم.

ما معنى أن أكون عالمياً؟

يقدم كتاب ما معنى أن أكون عالمياً للكاتبة رنا دي أوريو، مجموعة من المفاهيم البسيطة التي تساعد الطفل على أن يدرك كيف يكون عالمياً من خلال أن لغته ليست سوى واحدة من بين آلاف اللغات، وأن هناك اختلافات كبيرة بين الأفراد في بقاع الأرض كافة من حيث المأكولات والتقاليد والأديان، فعلينا أن نتقبل هذا الاختلاف وأن نكون منفتحين على العالم بأكمله فأن أكون عالمياً يعني أن أكون مواطناً من العالم.

الصوت المشترك في: السرد الإماراتي

يجمع كتاب السرد الإماراتي للدكتور إياد عبد المجيد، والصادر عن دار هماليل للطباعة والنشر والتوزيع، بين دفتيه لوحات أربعاً تختلف في فضاءاتها، لكنها تتقارب في أماكنها وبعض شخصياتها التي تتحرك في النصوص، وهي تندمج في المكان ضمن تفصيلات متباينة وامتدادات بعضها عميقة الفحوى، تصنع جمال فضائها قريباً من التصوير الحي لتضع المتلقي في دهشة متميزة، وهذه اللوحات اعتمدت ثلاثة نصوص نسوية إماراتية ونصاً لروائي إماراتي والنصوص تختلف فيما بينها.