سفارة الدولة ترعى مسابقة "تحدي القراءة" في الأردن

الشارقة 24 – وام:

رعت سفارة الدولة مسابقة تحدي القراءة في عين الباشا بالأردن، وأقيمت المسابقة برعاية القائم بأعمال سفارة الدولة بعمّان، سعادة فيصل أحمد آل مالك، وافتتح سوق عكاظ التراثي، وذلك في لواء عين الباشا شمال العاصمة عمّان.

وأكد سعادة آل مالك، خلال كلمة له على عمق العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية مبادرة تحدي القراءة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي كان لها الدور البارز في تنمية الإمكانات والقدرات لدى الطلاب والأجيال الصاعدة، من خلال خلق روح التنافس والإبداع والإنجاز بينهم، كذلك الاهتمام بالتراث العربي الأصيل وموروث الآباء والأجداد.