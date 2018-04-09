كضيف شرف الـ16

غابش: التشيك أبهرت بفعالياتها زوار أيام الشارقة التراثية

  • الإثنين 09, أبريل 2018 في 8:13 م
  • عائشة غابش مدير العلاقات العامة والتشريفات في معهد الشارقة للتراث
    عائشة غابش مدير العلاقات العامة والتشريفات في معهد الشارقة للتراث
أشادت عائشة غابش مدير العلاقات العامة والتشريفات في معهد الشارقة للتراث، بالمشاركة المتميزة لجمهورية التشيك، كضيف شرف الدورة الـ16 من أيام الشارقة التراثية، والتي انطلقت فعالياتها الأحد بقلب الشارقة.
الشارقة 24 - محمود سليم:
 
أعلنت عائشة غابش مدير العلاقات العامة والتشريفات في معهد الشارقة للتراث، أن 31 دولة تعرض ثقافاتها وتراثها، في الدورة الـ16 من أيام الشارقة التراثية، في قلب الشارقة، مشيرة إلى أن جمهورية التشيك تشارك بفعاليات متنوعة أبهرت الزوار والجمهور.
 
وأشارت غابش، في تصريحات لـ"الشارقة 24"، على هامش فعاليات الأيام، إلى أن هناك الكثير من الحرف اليدوية التراثية التي يقدمها وفود دول مجلس التعاون الخليجي، ودولة الإمارات، بالإضافة إلى مشاركات وفود الدول الأخرى في فعاليات مختلفة. 
 
ويُنظم معهد الشارقة للتراث، هذا الحدث السنوي في إبريل من كل عام، بالتزامن مع احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بيوم التراث العالمي، في 18 إبريل.