غابش: التشيك أبهرت بفعالياتها زوار أيام الشارقة التراثية

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلنت عائشة غابش مدير العلاقات العامة والتشريفات في معهد الشارقة للتراث، أن 31 دولة تعرض ثقافاتها وتراثها، في الدورة الـ16 من أيام الشارقة التراثية، في قلب الشارقة، مشيرة إلى أن جمهورية التشيك تشارك بفعاليات متنوعة أبهرت الزوار والجمهور.

وأشارت غابش، في تصريحات لـ"الشارقة 24"، على هامش فعاليات الأيام، إلى أن هناك الكثير من الحرف اليدوية التراثية التي يقدمها وفود دول مجلس التعاون الخليجي، ودولة الإمارات، بالإضافة إلى مشاركات وفود الدول الأخرى في فعاليات مختلفة.

ويُنظم معهد الشارقة للتراث، هذا الحدث السنوي في إبريل من كل عام، بالتزامن مع احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بيوم التراث العالمي، في 18 إبريل.