نورة الكعبي: الابتكار... "أولوية وطنية"

الشارقة 24 - محمود سليم:

أشادت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، بالتقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، ووصفته بالمهم والمفصل، مشيرة إلى أنه يحتوي مستجدات وتوصيات لـ 22 دولة عربية تنظر باهتمام إلى موضوع الابتكار والبحث العلمي، والذي يعتبر التحدي في عالمنا العربي إذا قارناه بالدول الأخرى.

وأشارت الكعبي، في تصريحات للصحافيين، إلى أن دولة الإمارات تضع الابتكار على رأس الأولويات في أجندتها الوطنية 2021 وأيضاً في أجندتها المئوية؛ مضيفة "الابتكار جزء مهم من استراتيجية الدولة للوصول إلى أهداف محلية وإقليمية".

وأوضحت أن توصيات التقرير تساعد على معرفة خارطة الابتكار في عالمنا العربي، وكيفية تطوير هذا المشهد، مضيفة "نتشرف في الدولة بإطلاق هذا التقرير من الإمارات، وهذه المرة السادسة التي تطلق فيها منظمة الفكر العربي تقريرها من الدولة".