"الشارقة القرائي للطفل" يطلق 4 مسابقات إبداعية

الشارقة 24:

أعلن مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، عن إطلاق عدد من المسابقات التفاعلية خلال الدورة العاشرة من المهرجان التي تقام في الفترة الممتدة ما بين 18-28 أبريل الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، وذلك بهدف اكتشاف وصقل قدرات الأطفال واليافعين الذهنية والعملية وتنمية مهاراتهم الأدبية والإبداعية.

وينظم المهرجان مسابقة بعنوان "تحدي الطاهي الصغير" برعاية مطعم دجاج تكا، وتستهدف الأطفال من 6-10 أعوام واليافعين من عمر 11-16 عاماً، وتسعى إلى اكتشاف وتطوير مهارات الطبخ لدى الأطفال وتشجيعهم على الاعتماد على الذات من أجل تحضير الطعام الصحي بأنفسهم داخل المنزل، والحد من تناول الوجبات السريعة والجاهزة، وذلك في أجواء ترفيهية ممتعة تعلمهم مراعاة قواعد السلامة والأمان عند استعمال أدوات المطبخ المختلفة مثل السكاكين وأجهزة الطهي وسائر الأدوات الأخرى.

كما ينظم المهرجان "مسابقة طلاب المدارس"، التي تستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مسابقة يومية تقام برعاية شركة Wacom للإلكترونيات، لأفضل تقرير مكتوب لواحدة من ندوات المهرجان، حيث يقوم الطالب المشارك بإعداد تقرير صحافي عن إحدى الندوات التي يحضرها. ويهدف المهرجان من خلال هذه المسابقة إلى تعزيز مهارات الطلاب اللغوية والأدبية وتوظيفها بشكل الصحيح لاكتشاف المواهب الإعلامية الواعدة ودعمها.

وانطلاقاً من دوره في تعزيز قدرات الأطفال الأدبية ينظم المهرجان برعاية دار صديقات للنشر والتوزيع والاستشارات التربوية، مسابقة "فارس الشعر"، لغرس حب اللغة العربية في نفوسهم، إلى جانب تنمية مهارات الإلقاء والتعبير السليمة التي تراعي النطق الصحيح والالتزام بمخارج الحروف. وتشمل المسابقة ثلاث فئات، الأولى موجهة لطلبة الصفوف الأولى (من الصف الأول وحتى الرابع)، ويتوجب على المشاركين في هذه الفئة حفظ قصيدة واحدة من 10 أبيات من القصائد المختارة، فيما تستهدف الفئة الثانية طلبة الصفوف المتوسطة (من الصف الخامس وحتى الثامن)، ويتوجب عليهم حفظ قصيدتين من 10 أبيات، أما الفئة الثالثة فخاصة بالطلاب من الصف التاسع وحتى الثاني عشر، الذين ينبغي عليهم حفظ ثلاث قصائد من 10 أبيات من القصائد المختارة.

إلى جانب تلك المسابقات يطلق المهرجان مسابقة "جائزة المبتكرين"، وهي جائزة مخصصة للأطفال الموهوبين، وتمنح لمن يقدّم أفكاراً رائدة في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، وتتوجه ليس للابتكارات الجاهزة، وإنما للأفكار السباقة، وتقام بالتعاون مع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وتتوجه للأطفال من عمر 9 سنوات إلى 15 سنة.