"إسلامية الشارقة" تختتم دورة علمية للعاملين بالمساجد

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة الدورة العلمية التثقيفية للعاملين بالمساجد من أئمة ومؤذنين، والتي نظمت في عدد من مساجد الشارقة، وشارك فيها 120 إماماً ومؤذناً، بهدف تأهيلهم ورفع كفاءتهم الشرعية، وذلك ضمن خطتها الدعوية للعام الجاري.

أقيمت الدورة الأولى في جامع الفتح المبين بمنطقة القرائن، والدورة الثانية بجامع بلال بن رباح بمنطقة الرماقية، والدورة الثالثة بجامع الشهيد أحمد سلطان الحمادي بمنطقة المنصورة، وحاضر فيها عدد من الوعاظ والمفتين بالدائرة، مستهدفين صقل مهارات العاملين بالمساجد في العلوم الشرعية اللازمة لقيامهم بمهام عملهم على الوجه المطلوب.

شارك في الدورات 120 إماماً ومؤذناً وتدارسوا خلالها مسائل في فقه الصيام والصلاة والطهارة والخطابة وعلوم القرآن الكريم واكتسبوا المهارات التي تسهم في صقل خبراتهم الدعوية والتوعوية.

وقال سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، إن الشؤون الإسلامية تسعى لتحقيق تطلعات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في نشر الوعي الديني بالمجتمع وفق تعاليم الدين الحنيف، وتحقيق الترابط المجتمعي، والحفاظ عليه من الأفكار الدخيلة والهدامة، مؤكداً على مواصلة الجهود للارتقاء بالعاملين بالمساجد في الإمارة، وتحفيزهم على الاستزادة من طلب العلم الشرعي، وصقل مهاراتهم، وتنمية ثقافاتهم في شتى المجالات الدعوية بما يكفل قيامهم بالواجب المناط بهم على الوجه المطلوب.

وأشار السبوسي إلى أن الدائرة اختتمت مؤخراً عدداً من البرامج التدريبية في فن الخطابة والإرشاد الديني وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام وذلك بالتعاون مع المنتدى الإسلامي بالشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام.