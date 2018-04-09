حفلات "سفير الإبداع العلمي" الـ 6 تنجح في تحقيق أهدافها الخيرية

الشارقة 24:

عاد المنشد الإماراتي العالمي أحمد بوخاطر "سفير الإبداع العلمي" إلى الإمارات، بعد انتهائه من إحياء مجموعة من الحفلات الإنسانية في لندن وبعض مناطق إنجلترا، وتحقيق أهدافها الخيرية بجمع ريع الحفلات الستة لدعم ومساندة المتضررين من الحرب في داخل سوريا، والمساهمة في رفع المعاناة عنهم من آثار الدمار والتهجير، وسط حضور جماهيري كبير أسهم في نجاح الجولة الإنشادية.

وأعرب أحمد بوخاطر عن سعادته الكبيرة بنجاحه الجديد في إنجلترا، والتقائه بالجمهور من مختلف الجنسيات العربية والعالمية الذي حضر واستمع للحفلات، وقال: "أسعدني أولاً تحقيق الجولة الإنشادية لأهدافها التي رسمناها مع الجهة المنظمة بجمع ريع الحفلات لصالح المتضررين من أخواننا في سوريا، وهذا أمر أوسع صدري فرحاً وسعادة لأننا نعمل ونجتهد من أجل الإنسانية والمساهمة في رفع الحزن عن المتضررين في كل مكان، واستبداله بالفرحة والضحكة من أجل مستقبل أفضل من جميع الجهات".

وأضاف بوخاطر خلال حديثه للجهات الإعلامية المتواجدة في الحفلات الستة: "أدهشني وأفرحني أيضاً عطش الجمهور في لندن من مقيمين وزوّار لهذه النوعية من الحفلات الإنشادية، ومتابعتهم لكافة تفاصيل الحفل، إلى جانب اهتمامهم الواضح بنوعية الاناشيد التي أقدمها من مواضيع وأفكار والحمد لله على ذلك دائماً وأبداً"، مؤكداً أنه يستعد لطرح أناشيد جديدة تحمل أفكاراً متجددة وجديدة ذات أهداف إنسانية وروحية.