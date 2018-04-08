انطلاق المنافسات التمهيدية لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي بخورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت الأحد، المنافسات التمهيدية للدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، والذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة.



وتتنافس 24 مدرسة من مدن المنطقة الشرقية، في المرحلة الأولى من المهرجان، الذي يشمل المنطقة الوسطى، ومدينة الشارقة في مراحل لاحقة، على أن تختتم المرحلة التمهيدية المقامة بالمركز الثقافي بخورفكان، الخميس المقبل.



وشهد حفل الافتتاح إقبالاً طلابياً كبيراً من مختلف مدارس التعليم الأساسي والثانوي، بمدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن، والمناطق التابعة لها.



بدأت المنافسات التمهيدية بعرض لمدرسة الخليل بن أحمد للتعليم الثانوي، من خورفكان، بعنوان "أنثى"، وهو من تأليف وإخراج الأستاذ خالد إبراهيم محمد.



دارت أحداث المسرحية، حول معاناة الأنثى في بعض المجتمعات الذكورية، ومحاولتها وسعيها الدائم لإثبات وتحقيق ذاتها، وجاء العرض في قالب درامي، بين شخصيات جمعت بين النمطين التراثي والمعاصر.



"متى سنشنق"



أما العرض الثاني فكان لمدرسة سيف اليعربي للتعليم الثانوي من كلباء، وحمل عنوان "متى سنشنق؟"، وهو من إخراج الطالب علي خليل، وتمحور العرض حول جدلية الزمن، ورتابة الانتظار لدى سجينين ينتظران لحظة الحكم بإعدامهما، بين اليأس والأمل.



"رجل عاداه ظله"



وكان العرض الثالث بعنوان "رجل عاداه ظله"، لمدرسة المحمود للتعليم الثانوي من كلباء، من إخراج الأستاذ أحمد عبدالعزيز.



ومثلت عواقب الفساد، الفكرة الرئيسية للعرض، الذي يجسد بطله شخصية رجل تمكن منه الفساد وجنون العظمة، حتى تمرد عليه ظله وفارقه، وفي تطور درامي يقع الرجل في شر أعماله لينال عقابه المستحق.



"بحسن نية"، عنوان العرض الختامي الذي قدمته مدرسة عبد الله بن الزبير للتعليم الأساسي، من خورفكان، من إخراج الأستاذ محمود محمد محمد عبد الحليم.



دارت الأحداث في عرض الختام، حول رجل يتدخل في ما لا يعنيه، ومن ثم يقع ضحية سذاجته، وفريسة لمؤامرات حيكت ضده ليزج به في السجن، مع آخر ذو فضول قاتل، يحاول معرفة تفاصيل الأحداث.