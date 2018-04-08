"كومكس" تستعرض أسس الكتابة الإبداعية بمجال القصص المصورة

الشارقة 24:

ضمن مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، بمركز دبي التجاري العالمي، نظمت "كومكس"، إحدى دور النشر التابعة لمجموعة "كلمات" للنشر المتخصصة في إصدار الكتب باللغة العربية لمختلف الفئات العمرية، ورشة عمل، استعرضت فيها تجربتها الأولى في نشر الكتب المصورة باللغة العربية.

وقدّم الورشة كلٌ من الكاتب مؤمن حلمي، والرسام أشرف غوري، اللذان شاركا في إصدار كتاب "عنترة" أحدث مطبوعات "كومكس" وأولى أعمالها المصوّرة المكتوبة باللغة العربية، حيث استعرضا الآليات التي يستخدمها الكتّاب والرسامون في صناعة الكتب المصورة، والأدوار الكبيرة التي يقومون بها من أجل إنتاج إصدارات قيمّة وثرية تساهم في جذب الأطفال واليافعين إلى عالم القراءة.

وعرض حلمي، وغوري خلال الورشة التي حضرها عدد من المهتمين والأطفال واليافعين، أبرز النصائح والإرشادات المتبعة في الكتابة الابداعية في مجال القصص المصوّرة، وأحدث التقنيات والمعايير المستخدمة على صعيد الرسوم الرقمية.

وفي سياق متصل نظمت "كومكس" حفل توقيع لإصدارها "عنترة"، وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من قبل زوار المعرض بمختلف فئاتهم العمرية، إذ يسرد الكتاب بأسلوب لافت، قصة الفارس عنترة بن شداد، فارس قبيلة بني عبس، وأحد أشهر شعراء العرب في فترة ما قبل الإسلام، وشاعر المعلقات، ويغوص الكتاب بقرائه في أعماق شخصية عنترة التي لا ترضى بالمهانة، حيث تنتصر قبيلته في الحروب بفضله، ويواجه الاضطهاد منذ صغره، ولكن عندما يمنع من محبوبته "عبلة" يقرر أن الوقت قد حان لنهاية زمن الهوان.

وأطلقت مجموعة كلمات، إحدى دور النشر الرائدة في المنطقة، دار "كومكس" العام الماضي، لنشر الروايات والقصص المصورة باللغة العربية، بهدف إطلاع القراء العرب على عالم الروايات المصورة، حيث تسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخيارات لعشاق الكتب المصورة، وتعمل على ترجمة الروايات والكتب المصورة الشهيرة إلى اللغة العربية.