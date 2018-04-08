جولات الصغار بين عوالم المسرح والتحقيق الجنائي

الشارقة 24:

في إطار جهوده الرامية إلى توسعة مدارك الأطفال، وتعزيز آفاق معرفتهم العلمية والعملية، يخصص مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته العاشرة التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، وتنطلق في الفترة من 18 إلى 28 إبريل الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، باقة متنوعة من ورش العمل التثقيفية، والتعليمية الممتعة لزوّاره من مختلف الأعمار.

ويقدّم المهرجان طيلة أيام انعقاده مجموعة غنية من الورش التي يقدمها أهم المراكز المعتمدة والمتخصصة في مجال ورش العمل العلمية والفنية والتربوية، حيث يستضيف الحدث "فان روبوتيكس" أول مركز متخصص للروبوتات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى توفير فرص للأطفال والكبار لتطوير معارفهم ومهاراتهم في مجالات العلوم، والتقنية، والهندسة، والميكانيكا.

عالم الجريمة الممتع

وتعزيزاً لأجواء المتعة والترفيه، خصص المهرجان ورش عمل تطبيقية تقدمها مجموعة "محققون بارعون" البريطانية المتخصصة في محاكاة مسرح الجريمة، حيث يحدد مجموعة من المحققين هوية الضحية وكيفية أو سبب وفاتها باستخدام تقنيات الطب الشرعي المتبعة حالياً، ويعلمون الأطفال المشاركين أساليب رفع بصمات الأصابع، والتعرف على الحمض النووي، وعلامات الأحذية، وعلم الأسنان، وخط اليد وغيرها من الموضوعات المتعلقة بعالم الجريمة.

المسرح بشكله المبتكر

وضمن جهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الأطفال بمجمل الفنون والآداب الإنسانية، يخصص المهرجان ورشة عمل "إلعب اللعبة" التي ترتكز على قواعد تمثيل أساسية تمكّن الأطفال المشاركين من تعلم أساسيات التمثيل والأداء والمسرحي، حيث تقدم الورشة تقنيات المؤلف الروسي أنطون تشيخوف، الخاصة بالتمثيل التي تعتمد على الحركة العضوية، والتركيز، والخيال، والإيماء، والأخذ والعطاء، وغيرها من التقنيات والأساليب المسرحية.

أطفال اليوم إعلاميو المستقبل

ومن أستراليا، إلى الشارقة، يقدّم مهرجان الشارقة القرائي للطفل لجمهوره ورشة عمل تطلع الصغار على أساسيات العمل الإعلامي، حيث تعرض ورشة "قارئ الأخبار"، تجربة فريدة للصغار ليختبروا مهاراتهم في قراءة الأخبار أمام الكاميرات، وتسجيلها بمساعدة فريق عمل احترافي متخصص بتقديم نشرات الأخبار.

"ماينكرافت" في الشارقة

ويكون صغار المهرجان على موعد مع تفاصيل مدهشة للعبتهم المفضلة "ماينكرافت" حيث تأخذهم ورشة العمل، التي يقدمها "ماين فينشن" البريطاني، في جولة سحرية نحو عوالم هذه اللعبة، للتعرّف عن قرب على نجوم اللعبة عبر موقع التواصل الاجتماعي المخصصة لمقاطع الفيديو، كما تقدم الورشة أنشطة متنوعة أخرى كتصميم الأزياء، والمسابقات المختلفة وغيرها من الأنشطة المرحة.

11 يوماً تحفل بالمتعة والتعلّم

ويخصص المهرجان طيلة أيام انعقاده، حزمة من الأنشطة التفاعلية التي تعزز قدرات ومهارات الأجيال الجديدة، وتقريبهم أكثر إلى المفاهيم العلمية والعملية بما يترجم الرؤية التي تسعى إلى دمج التعليم مع المرح للوصول إلى تكامل في أساليب التعلم المبتكر، إلى جانب تنظيم أنشطة فنية، ومعرفية، وثقافية، تسهم في إثراء معارف الأطفال، وتشكل إضافة إلى مخزون معلوماتهم وخبراتهم.