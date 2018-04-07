حسين الجسمي يطرح أغنيته العاطفية الجديدة "مداعب الريح"

الشارقة 24:



ضمن أغنياته العاطفية المنفردة الجديدة، طرح الفنان الإماراتي د. حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"، أغنية "مداعب الريح"، مُجدِّداً تعاونه مع أشعار د. مانع بن سعيد العتيبة، والذي قال في مطلعها:



"يا مداعب الريح هوّنها على عاشقك

وارحم ظما من عجز يشرب هبوب الرياح

أسابق الشمس وغرورك غِدا سارقك

وتزيدني جرح وأنا أبحث دوا للجراح"



وقد حملت الأغنية الجديدة "مداعب الريح" ألحان "الحسّاس"، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وقام بطرحها عبر جميع الإذاعات في الوطن العربي، إلى جانب جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها صفحته الرسمية،Youtube/HussainAlJassmi ، إلى جانب توفرها في المكتبات الموسيقية، (iTunes) و (anghami) مع جميع أغنياته الأخرى.