ورشة تبحث إعداد البوابة الإلكترونية لـ "مكنز التراث الثقافي" بالشارقة

الشارقة 24:



بدأت أعمال ورشة البوابة الإلكترونية الإقليمية لمكنز التراث الثقافي غير المادي في العالم العربي، السبت، في معهد الشارقة للتراث، وتستمر 3 أيام، حيث يناقش المشاركون والباحثون آلية إعداد البوابة الإلكترونية لمكنز التراث الثقافي في العالم العربي، وتأتي الورشة التي تنظمها الإدارة الأكاديمية في المعهد، لتكمل مشوار الورشتين السابقتين في هذا المجال.



ويشارك في الورشة الدكتور فتحي صالح، الرئيس الشرفي لمركز التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، والمهندس محمد فاروق، مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، والدكتور أيمن سليمان، مدير وحدة المعلومات مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى فريق تكنولوجيا المعلومات بمعهد الشارقة للتراث، والمنسق العام للورشة الدكتور مصطفى جاد، خبير اليونسكو، وأستاذ حفظ التراث الشعبي.



وتستهدف الورشة الباحثين الميدانيين والخبراء في مجال التراث الثقافي غير المادي بمعهد الشارقة للتراث، وفروعه في المناطق، مع موظفي وكوادر تكنولوجيا المعلومات في المعهد.



وصرح سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث:"يمثّل مكنز التراث الثقافي غير المادي في العالم العربي واحداً من المشروعات الكبرى التي يتبناها معهد الشارقة للتراث، ضمن رؤيته الشاملة لحفظ التراث وصون الهوية، وذلك بالتنسيق مع معدّ المكنز، الدكتور مصطفى جاد، أستاذ أرشفة الفولكلور وتقنيات الحفظ بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون".



وتابع الدكتور المسلم: يقوم المكنز على توثيق عناصر الثقافة الشعبية العربية الميدانية والمنشورة لإدخالها ضمن قاعدة بيانات المكنز العربي للتراث الثقافي غير المادي، وقد أسهمت الورشتان الأولى والثانية في مراجعة "واصفات" الخليج العربي وبلاد الشام ووادي النيل وشمال وشرق إفريقيا، وخرجتا بنتائج علمية مهمة ومفيدة، ستضفي على المكنز قيمةً إضافيةً، ليكون جاهزاً في حلّته الورقية والرقمية بحلول عام 2019، بالتنسيق مع مركز التراث العربي بالمعهد.



ولفت إلى أن الورشة الحالية تناقش آلية إعداد البوابة الإلكترونية لمكنز التراث الثقافي في العالم العربي، التي ستقوم بعرض قاعدة بيانات ومعلومات المكنز إلكترونياً، حتى تكون في متناول الباحثين والدارسين، واستعراض التقنيات والتجارب السابقة في هذا المجال، وبَحْثِ مدى إمكان الاستفادة منها في إخراج البوابة الإلكترونية للمكنز في صورة جميلة ومتميزة.



وأعرب الدكتور المسلم، عن شكره وتقديره للقائمين على هذا المكنز التراثي الواعد، متمنياً أن تتكلّل أعمالهم بالتوفيق والنجاح.



"مكنز" التراث الثقافي غير المادي



في إطار سعي معهد الشارقة للتراث، لتوثيق التراث الشعبي العربي، تصدى المعهد لمشروع إعداد "مكنز" التراث الثقافي غير المادي في العالم العربي، الذي أعده الدكتور مصطفى جاد، خبير اليونسكو وأستاذ حفظ التراث الشعبي، وقد تم عقد ورشتين إقليميتين لمراجعة واصفات المكنز، كانت الأولى في الفترة من 28 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2017، بينما عقدت الورشة الثانية في الفترة من 21 إلى 25 يناير 2018، وعلى هذا النحو تمت مراجعة النسخة الورقية للمكنز من جميع الخبراء العرب والتي ضمت ما يقرب من 25 ألف واصفة عربية، وقد تم استيفاء الملاحظات الناتجة عن المراجعة تمهيدًا لطبع المكنز وإطلاقه للمجتمع العربي والدولي.