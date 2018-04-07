"مرشدات الشارقة" تنظم ورش عمل مبتكرة بالبرمجة وتصميم الروبوتات

الشارقة 24:



ضمن جهودها الهادفة لتعزيز الإبداع والابتكار لدى المنتسبات، أطلقت مفوضية مرشدات الشارقة، سلسلة من ورش العمل المبتكرة التي تركز على أساليب التعلم الذكية، وبرمجيات الكمبيوتر وتصميم الروبوتات، بهدف توفير مساحة للفتيات لاكتشاف قدراتهن، وتطوير مهارات التفكير الإبداعي لديهن، من خلال بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ما يسهم في بناء مجتمع المعرفة.



ويأتي تنظيم الورش في إطار سعي المفوضية لتعزيز استفادة منتسباتها، من أحدث التقنيات المتاحة، وتوظيفها في تطوير حياة البشر وخدمتهم، لاسيما في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها نظام التعليم الحالي نتيجة للتطورات التقنية المتسارعة.



وأشارت شيخة عبد العزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة، إلى ضرورة تبني نهج نوعي للتعلم وتطوير القدرات، وصرحت: "ندرك في المفوضية مدى الحاجة إلى تنمية المهارات المعرفية والقدرات الذهنية وتعزيزها لدى الأجيال المقبلة، لاسيما القدرة على حل المشكلات والتفكير التجريدي، والإبداع، وتقوية الذاكرة، وزيادة مستويات التركيز، ومهارات التعامل مع الآخرين، وغيرها".



وتابعت: "استهدفنا من وراء إقامة هذه الورش التدريبية إشراك العقول الشابة في مشاريع جديدة ومبتكرة بعيداً عن طرق التعلم التقليدية، إضافة إلى تشجيع الفتيات وتحفيزهن على توظيف ذكائهن وقدراتهن الذهنية بشكل إبداعي لتطوير أنفسهن، وسنسعى لعقد مثل هذه الورش باستمرار، حتى نضمن الارتقاء المتواصل ببناتنا خدمة لوطنهن ونهضته".