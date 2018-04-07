اختتام مهرجان "ربيع الحمرية" بنجاح وإقبال لافت

الشارقة 24:

أسدل الستار مساء أمس الجمعة، على فعاليات مهرجان ربيع الحمرية، حيث تواصلت على مدى أسبوعين، مستقطبة أعداداً كبيرة من أهالي منطقة الحمرية، خاصة وأنها تزامنت مع عطلة الربيع لطلبة المدارس.

واشتملت الفعاليات، على العديد من الألعاب الرياضية والترفيهية والورش التعليمية والفقرات المتنوعة، وسط مشاركة كبيرة من أهالي المنطقة، وسادتها أجواء من الفرح والسعادة.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن المهرجان يأتي ضمن الخطة السنوية لفعاليات البلدية المتنوعة والساعية إلى تحقيق السعادة لأبناء المنطقة وأهاليهم.

وأوضح الشامسي، أن المهرجان الذي تخللته حزمة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية الهادفة، حقق مناخاً تنافسياً وأضفى أجواءً احتفالية في المنطقة نالت رضا واستحسان الزوار على مختلف فئاتهم وأعمارهم، مؤكداً حرص بلدية الحمرية على دعم وتنظيم مختلف المهرجانات والفعاليات الاجتماعية المفيدة.