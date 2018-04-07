انطلاق المهرجان العالمي للأزياء 2018 بدبي

الشارقة 24:

انطلقت أمس الجمعة، فعاليات المهرجان العالمي للأزياء 2018 بدبي، بحضور ومشاركة كبيرة من المهتمين بالموضة والأزياء من جميع أنحاء العالم وسيدات مجتمع المال والأعمال الإماراتي والخليجي.

ويتواصل المهرجان على مدار يومين حيث يتم عرض أزياء لمصممين عالميين، وفي اليوم الختامي يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز.

واختار منظمو جوائز المهرجان، مصممة الأزياء العالمية منى المنصوري رئيساً للجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان، والتي تضم في عضويتها الكاتبة الألمانية مونيكا، والدكتور سعيد والمصمم اللبناني زياد نكد.

وقالت منى المنصوري، في تصريحات صحافية، إن المهرجان يشارك فيه مصممون من إيطاليا وأسبانيا والإمارات وكندا.

وأضافت أنه سيتم منح جوائز لأفضل "كوليكشن"، وأفضل مصمم وأفضل عارضة، مشيرة إلى أن الاختيار صعب للغاية بسبب ارتفاع مستوى المصممين ووجود منافسة قوية بينهم لتقديم أفضل خطوط الموضة لربيع وصيف 2018، ووجود نخبة مميزة من عارضات الأزياء "السوبر موديلز".

وأكدت المنصوري، أن هناك معايير لاختيار أفضل كوليكشن تتمثل في الفكرة ومدى انسجام فريق العمل بالكامل واختيار التوليفة ومدى توافقها مع موضوع "الكوليكشن"، وقدرة المصمم على الإبداع وتقديم الجديد والبعد عن خطوط الموضة التقليدية، أما أفضل عارضة فسيتم اختيارها وفقاً لحضورها على مسرح العرض، وقدرتها على تقديم ما ترتديه من فساتين بشكل يلفت أنظار الحضور، بجانب مدى تناسق خطواتها مع ما ترتديه وطريقة اختيار الإكسسوار الخاصة بالعرض.