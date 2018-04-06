سامي يوسف يُشيد باهتمام حاكم الشارقة بالثقافة والفنون

الشارقة 24:

أعرب الفنان البريطاني سامي يوسف، عن سعادته بالغناء على مسرح المجاز بمدينة الشارقة.

وقال سامي يوسف في لقاء حصري مع "الشارقة 24": إنه يتوق إلى فرصة إلقاء فنه في الشارقة، مشيداً برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالاهتمام الذي يوليه سموه للثقافة والفنون والتراث.

وأضاف الفنان البريطاني، أن الحفل الموسيقي في مسرح المجاز، يعد أكثر خصوصية له كونه يتناول ثقافات مختلفة تطورت عبر السنين، معرباً عن شكره لإمارة الشارقة على الدعم، ومنحه الفرصة لإقامة حفله الفني.