نادي الذيد ينظم ملتقى تراثي في عزبة سعيد الطنيجي

الشارقة 24:

أقامت لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية في نادي الذيد الثقافي الرياضي، ملتقى تراثي في عزبة سعيد بن نصيب الطنيجي في منطقة زبيدة في الذيد، تناول تراث المنطقة الوسطى وخصوصاً مدينة الذيد.

وشارك في الملتقى الشاعر سعيد سيف الطنيجي، وأعضاء لجنة الأنشطة الطلابية في جامعة الشارقة فرع الذيد، وعدد من لاعبي نادي الذيد واللجنة الثقافية.

وتحدث الشاعر سعيد سيف الطنيجي، عن تراث المنطقة الوسطى وخصوصاً مدينة الذيد، مستعرضاً مراحل التطور التاريخي للشعراء المعروفين والبارزين في المنطقة، وما قدموه من منتوج شعري مميز، شكل جزءاً مهماً من الإرث الثقافي للمنطقة.

وتطرق إلى الاهتمامات التراثية في مدينة الذيد، ودور نادي الذيد منذ إنشائه عام 1980 في الحركة الثقافية في مدينة الذيد والأنشطة التي كان يقوم بها، أبرزها مجلة الذيد التي كانت تصدر عن اللجنة الثقافية في النادي، ويشرف عليها المهتمون بالثقافة في ذلك الوقت من شباب الذيد منهم الدكتور سالم زايد الطنيجي وخليفة بن حمود وعلي مصبح الطنيجي وسعيد حمدان بن مترف.

ومن ناحيته، ثمن سعيد بن نصيب هذا الملتقى التراثي، وقام بعرض مجموعة من الأدوات التراثية المستخدمة في الضيافة وفي تربية الإبل وقيادتها، وعرض لمحات من سفرات البادية وكيفية التنقل إلى المناطق المحيطة بمدينة الذيد وإلى الشارقة والفجيرة برحلات تسوق يقوم بها شخص محدد في المنطقة.

وعلى هامش الملتقى، قام خليفة مبارك بن دلموك عضو مجلس إدارة نادي الذيد، بتكريم سعيد بن نصيب الطنيجي على جهوده في ميدان التراث وتعاونه المستمر مع النادي منذ إنشائه وحتى اليوم حيث كان ضمن أعضاء مجلس الإدارة في عدة دورات.