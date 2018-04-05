"الفجيرة الثقافية" تختتم فعاليات الأطفال "مواهب ومرح"

الشارقة 24 – وام:

أسدلت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، الستار عن فعاليات الأطفال "مواهب ومرح"، التي نظمتها في الفترة من 28 مارس الماضي إلى 4 أبريل الجاري في مقر النادي العلمي بالفجيرة.

وشهدت الفعاليات التي استهدفت الأطفال ضمن الفئة العمرية من سن 6 إلى 12 سنة للإناث، ومن 6 إلى 9 سنوات للذكور إقبالاً كبيراً من أطفال المنطقة وذويهم، حيث تضمنت العديد من المناشط والبرامج الإبداعية للأطفال من الجنسين، كالورش الفنية والتعليمية والتوعوية، التي تناولت موضوعات ثرية مثل: "زايد في قلوبنا"، عرائس الأصابع، الألوان وإعادة التدوير، فضلاً عن الزيارات الميدانية لبعض المؤسسات الثقافية.

وأوضحت موزة اليماحي مديرة مجلس الطفل في الجمعية، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وصقل قدراتهم ومواهبهم، وغرس القيم الهادفة في نفوسهم، فضلاً عن استثمار أوقات فراغهم بما يعود بالفائدة عليهم وعلى مجتمعهم.