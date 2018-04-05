24 مدرسة تشارك في فعاليات مهرجان "الشارقة للمسرح" بالشرقية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

عقدت إدارة المسرح بدائرة الثقافة الخميس مؤتمراً صحافياً بالمركز الثقافي بمدينة خورفكان، أعلنت خلاله عن تفاصيل المرحلة التمهيدية لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي في نسخته الثامنة.

شارك في المؤتمر الذي عُقد بالمركز الثقافي بمدينة خورفكان، مريم المعيني المنسق العام للمهرجان، رئيس قسم البرامج والفعاليات في الدائرة، وعلياء الزعابي منسق المهرجان في المنطقة الشرقية، وعائشة الكديد عضو لجنة التنظيم.

وقالت المعيني إن المهرجان يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن الخطة الاستراتيجية والأنشطة الدورية لإدارة المسرح.

وأوضحت المعيني أن المرحلة التمهيدية للمهرجان ستنطلق في الفترة من 8 إلى 12 إبريل الجاري، بالمركز الثقافي بمدينة خورفكان، وتتضمن عروضاً مسرحية لـ 24 مدرسة من مدن المنطقة الشرقية.

ونوهت إن كافة المدارس المشاركة من الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى، ستقدم تباعاً عروضها للتأهل إلى المرحلة الختامية والتي تتضمن التصفيات النهائية لـ 18 مدرسة، تتنافس على جوائز المهرجان.

وأكدت المنسق العام للمهرجان على إمكانية المشاركة بنصوص مسرحية عالمية، شريطة أن تتوافق مع المعايير المحددة من إدارة المهرجان، وتراعي القيم الأخلاقية وأعراف المجتمع.

بدورها أشارت علياء الزعابي إلى أن المشاركات الطلابية في عروض المسرح حصراً لطلبة التعليم الأساسي من الحلقة الأولى، وحتى المرحلة الثانوية.

وأفادت الزعابي، أن المرحلة التمهيدية تشهد نسبة مشاركة عالية في الشرقية، مما يؤكد على التأثير الكبير الذي حققه المهرجان خلال دوراته السابقة، من خلال برامجه التثقيفية والتدريبية، أو مسابقاته وبرامجه المصاحبة.

من جانبها قالت عائشة الكديد: "رصدت إدارة المهرجان جوائز قيمة للطلبة والمعلمين المشاركين في المهرجان، وتتنوع بين جوائز أفضل إخراج، وأفضل تأليف، وأفضل تمثيل، وجوائز الأداء الجماعي، والاستعراض والأداء التعبيري، وأفضل عرض متكامل، وجائزة التأليف المسرحي المدرسي".

وأشارت الكديد إلى أن الجوائز المخصصة للمعلمين والمعلمات، تتراوح بين 50 ألف درهم إلى 20 ألف درهم، فيما تتراوح جوائز الطلبة الفائزين بين 25 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم.