"ناشئة الشارقة" تشارك في فعاليات مهرجان تونس للمسرح المدرسي

الشارقة 24:

أوفدت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نخبة من أبنائها المبدعين في المجال المسرحي؛ للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان تونس الدولي للمسرح المدرسي، الذي نظمته جمعية قنطرة للتواصل والإبداع الفني، في مدينة نابل التونسية خلال الفترة من 29 مارس وحتى 2 إبريل الجاري، بالشراكة مع وزارتي التربية والثقافة في الجمهورية التونسية، وبالتعاون مع الهية العربية للمسرح وشبكة "أردالا" العالمية، فضلاً عن حضور البرنامج التدريبي المخصص لهم، على أيدي كوكبة من نجوم المسرح في تونس والوطن العربي.

وجاءت مشاركة ناشئة الشارقة في هذا الحدث، بدعوة من إدارة المهرجان تقديراً منها لجهود وإسهامات ناشئة الشارقة في تأهيل منتسبيها من الشباب لإتقان مختلف ألوان الفنون المسرحية، وتعزيز وعيهم الفني، وترسيخ أهمية المسرح في حياتهم.

وتجسدت مشاركة الناشئة بالمهرجان في حضور البرنامج التدريبي المخصص لهم، الذي امتد على مدار أيام الحدث، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، ومسرح التياترو تحت عنوان "الأداء وتنمية الشخصية"، وقدمه كل من الفنانين توفيق الجبالي ونوفل عزارة ومروان الروين، نجوم التمثيل والإخراج المسرحي في تونس، هذا إلى جانب استمتاع الناشئة بمشاهدة العروض المسرحية المشاركة في المهرجان من مختلف دول العالم، بما يعزز من قدرتهم على اكتساب المزيد من المهارات الفنية في هذا المجال، وتبادل الخبرات مع الوفود المشاركة من نفس فئتهم العمرية.

واشتمل البرنامج المخصص للناشئة على ورش منوعة لتدريبهم على مهارات وتقنيات التعبير الحركي والدرامي، وفن الإيماء، وتنمية الشخصية، إلى جانب كيفية توظيف الأداء الفردي والجماعي في خدمة العمل المسرحي، وقدم الناشئة في ختام البرنامج مشهداً مسرحياً رائعاً طبقوا من خلاله ما تعلموه من مهارات، ونال المشهد استحسان الجمهور، وكُرِم الناشئة من قبل إدارة المهرجان على أدائهم المتميز.

ورافق سعادة عبد العزيز النومان عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وفد ناشئة الشارقة خلال جولتهم الاستكشافية إلى مدينة قرطاج الأثرية ومسرحها العتيق، ومنطقة سيدي بوسعيد السياحية، وحث الناشئة على أهمية استثمار هذه الفرصة في اكتساب الخبرات الفنية المسرحية من كبار الفنانين.

وفي مبادرة من حسان السلامي مدير المركز الوطني لمسرح العرائس بتونس، استمتع الناشئة بمشاهدة عرض احترافي لفن العرائس في المركز نفسه، إضافة إلى المشاركة في ورشة تفاعلية حول فن العرائس، قدمها الفنان الأسعد المحواشي أستاذ مادة مسرح العرائس بالمعهد العالي للفن المسرحي في تونس، بهدف تعريف الناشئة بالوظائف المختلفة لهذا الفن، التي تعزز القيم النبيلة والسلوكيات الحميدة في نفوس الناشئة، إلى جانب التدريب على كيفية تحريك عرائس الطاولة.

وقضى الناشئة أسعد اللحظات خلال زياراتهم إلى العديد من المدن والمواقع التاريخية والثقافية والعلمية، في جولات استكشافية رائعة، إلى جانب زيارة مجموعة من المسارح التونسية والأسواق القديمة، وكانوا من أوائل الوفود التي زارت متحف الحضارة في مدينة الثقافة، الذي افتتح في 21 مارس الماضي.

وأعربت فاطمة مشربك مدير إدارة رعاية الناشئة في ناشئة الشارقة، عن سعادتها لمشاركة الناشئة في هذا المهرجان المميز ، الذي أكسب الناشئة خبرات جديدة أثرت مخزونهم الثقافي والفني والمعرفي، كما أشارت إلى حرص المؤسسة على إشراك أبنائها في مختلف المحافل المسرحية عربياً وعالمياً، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم، إلى جانب تعزيز مشاركتهم واندماجهم في المناسبات المسرحية المتنوّعة التي من شأنها تحفيزهم على المضي قدماً نحو أعلى مستويات التميّز والريادة والتنافسية العالمية في مجالات الفنون الأدائية والحركية.

كما لفتت مشربك إلى أن مشاركة الناشئة في هذا المهرجان لم تقتصر على الجانب الفني المسرحي فقط، بل اشتملت على ورش تدريبية، وزيارات ميدانية للعديد من المناطق السياحية والثقافية والأثرية والعلمية، بالشكل الذي يسهم في التنمية الشاملة لشخصية الناشئ في مختلف المجالات.

ومن جهته أكد المخرج عدنان سلوم مشرف النشاط المسرحي في ناشئة الشارقة، على أهمية مشاركة الناشئة في مهرجان تونس الدولي للمسرح المدرسي، وفائدته في اكتشاف مدى قدرة وطاقة وإبداع أقرانهم من مختلف دول العالم، فضلاً عن كونه فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات في المجال المسرحي، للتمكن من قياس المستوى الفني الذي وصل إليه الناشئة.

وأضاف سلوم أنه تم اختيار الناشئة المشاركين في المهرجان ممن كان لهم حضور مميز في النشاط المسرحي خلال العام الفائت، تحفيزاً لهم، وإسهاماً في تطوير مهاراتهم المسرحية، ونسعى إلى تمكين الناشئة من امتلاك أدواتهم ليكون التنافس شعارنا وذلك عبر البرامج المسرحية الاحترافية التي سنقدمها لهم خلال العام الجاري.