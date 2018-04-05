السعودية تعتزم افتتاح 100 دار سينما بحلول 2030

الشارقة 24 - بنا:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أن شركة الترفيه للتطوير والاستثمار المملوكة بالكامل للصندوق وقعت اتفاقية مع شركة أيه أم سي (AMC) ، التي تعد أكبر مقدّم ومالك لخدمات دور السينما في العالم، لإدارة دور السينما التابعة لها في المملكة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتخطط شركة الترفيه للتطوير والاستثمار مع "أيه أم سي" لإنشاء ما يقارب 30 إلى 40 دار سينما في 15 مدينة داخل المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة تقريباً داخل المملكة بحلول 2030.